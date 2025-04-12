Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ

Сени листя (Senna leaves)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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Сени листя
Сени листя
Листя 100 г тм ecocode №1
Віола
від 22,94 грн
в 97 аптеках інших міст
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Фіточай "Prano"
Фіточай "Prano"
Листя та плоди 100 г листя сени №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 52,60 грн
в 93 аптеках
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Ціни в Київ
від 52,60 грн
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Характеристики
Виробник
Віола
Форма випуску
Листя
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Дієтичні добавки