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Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ
Сени листя (Senna leaves)
2 препарати
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Сени листя
Листя 100 г тм ecocode №1
Віола
від
22,94
грн
в 97 аптеках інших міст
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Фіточай "Prano"
Листя та плоди 100 г листя сени №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
52,60
грн
в 93 аптеках
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Форма випуску
листя
листя та плоди
Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Ціни в
Київ
від
52,60
грн
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Характеристики
Виробник
Віола
Форма випуску
Листя
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ
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