Сени листя (Senna leaves)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"