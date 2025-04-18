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Сени листя (Senna leaves)

Сени листя (Senna leaves)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 97 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
61,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,80 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,40 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
82,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
53,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
39,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
Фіточай "Prano" листя та плоди 100 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,80 грн
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