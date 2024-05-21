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Аденомак 500 (Adenomac 500) (558690) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Аденомак 500 (Adenomac 500)
Ціна в місті Київ
від 443,98 грн
Без рецепта
20 шт, 500 мг від 443,98 грн 60 шт, 500 мг від 1281,24 грн
В наявності в 471 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура