Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураАденомак 500Ціни в аптеках

Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Одеса (817585) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
1417,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: таблетки (40)
1503,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: таблетки (30)
1484,66
Економія: -107,92 грн
1376,74 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
1699,52
Економія: -349,62 грн
1349,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
1366,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
1550,03
Економія: -200,13 грн
1349,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1651,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
1366,28 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
1536,83
Економія: -54,83 грн
1482,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1651,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1651,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1651,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: таблетки (30)
1487,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
1558,03
Економія: -194,40 грн
1363,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
1329,04 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
1367,52 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
1590,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
1617,84
Економія: -267,75 грн
1350,09 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
1824,80
Економія: -256,50 грн
1568,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
1525,00 грн