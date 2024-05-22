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Глюкозамін хондроїтин МСМ (Glucosamine Chondroitin MSM) (558689) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Глюкозамін хондроїтин МСМ (Glucosamine Chondroitin MSM)
Ціна в місті Київ
від 406,38 грн
Без рецепта
30 шт від 406,38 грн 90 шт від 675,34 грн
В наявності в 288 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
11.1. Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба 11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату