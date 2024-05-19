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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ капсули, №30 - Київ (826754) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
434,46 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
638,70
Економія: -161,80 грн
476,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (2)
424,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
434,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
544,76
Економія: -111,57 грн
433,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
531,69
Економія: -98,50 грн
433,19 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
483,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
434,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
434,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (3)
509,51
Економія: -89,42 грн
420,09 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
638,70
Економія: -161,80 грн
476,90 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
474,35 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Всього: упаковка (1)
625,70
Економія: -148,80 грн
476,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
510,21
Економія: -37,33 грн
472,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
460,53 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
460,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
460,53 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
474,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
608,25
Економія: -18,25 грн
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
638,70
Економія: -161,80 грн
476,90 грн