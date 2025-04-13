Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Кодалі віноперфект крем для обличчя (Caudalie vinoperfect face cream)

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Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя
Нічний 50 мл з гліколевою кислотою №1
Caudalie
від 1276,90 грн
в 38 аптеках
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Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя
Денний 50 мл для сяяння шкіри №1
Caudalie
від 1276,90 грн
в 37 аптеках
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Ціни в Київ
від 1276,90 грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
Нічний
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби