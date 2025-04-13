Київ
Про товар
Ціни
Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Кодалі віноперфект крем для обличчя (Caudalie vinoperfect face cream)
2 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя
Нічний 50 мл з гліколевою кислотою №1
Caudalie
від
1276,90
грн
в 38 аптеках
Знайти в аптеках
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя
Денний 50 мл для сяяння шкіри №1
Caudalie
від
1276,90
грн
в 37 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
денний
нічний
Ціни в
Київ
від
1276,90
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
Нічний
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню