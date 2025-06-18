Київ
Кодалі віноперфект крем для обличчя (Caudalie vinoperfect face cream)

Кодалі віноперфект крем для обличчя (Caudalie vinoperfect face cream)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1388,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1665,60 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
2110,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
138.3 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
2110,10 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
2110,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -53,97 грн
1745,03 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -53,97 грн
1745,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1758,30 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1758,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
1454,03 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
1454,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
251.9 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1202,80 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
255.5 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1665,70 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1758,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
311.4 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1387,96 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1387,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
311.9 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1387,96 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1387,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
312.2 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1570,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
312.5 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1387,96 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1387,96 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1576,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
324.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1583,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
325.7 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -56,97 грн
1842,00 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -56,97 грн
1842,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -53,97 грн
1745,03 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -56,97 грн
1842,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
337.2 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -53,97 грн
1745,03 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -56,97 грн
1842,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
1454,03 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
1454,03 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1998,90 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
2110,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -44,97 грн
1454,03 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -53,97 грн
1745,03 грн
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