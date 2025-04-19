Кодалі віноперфект крем для обличчя (Caudalie vinoperfect face cream)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
254.2 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -359,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -359,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
366.2 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.1 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
409.5 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -359,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -379,80 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -359,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -379,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, шосе Столичне, 103
428.8 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -379,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
431.1 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -379,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1899,00
Економія при броні: -379,80 грн