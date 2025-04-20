Кодалі віноперфект крем для обличчя (Caudalie vinoperfect face cream)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
1.2 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -359,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
7.3 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -359,80 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1799,00
Економія при броні: -359,80 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
113.8 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
118.1 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
181.8 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
182.3 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
183.9 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
223.4 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
225.6 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
325.0 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie
1499,00
Економія при броні: -299,80 грн
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя денний 50 мл №1
Caudalie
1898,97
Економія при броні: -379,80 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
328.3 км
Кодалі Vinoperfect Крем для обличчя нічний 50 мл №1
Caudalie