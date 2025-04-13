Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя

Кодалі віноп'юр тонік (Caudalie vinopure tonic)

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КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК
250 200 мл №1
Caudalie
від 665,70 грн
в 19 аптеках
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КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК
400 мл №1
Caudalie
від 1012,90 грн
в 9 аптеках
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Ціни в Київ
від 665,70 грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
250
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби