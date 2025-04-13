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Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
Кодалі віноп'юр тонік (Caudalie vinopure tonic)
2 препарати
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КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК
250 200 мл №1
Caudalie
від
665,70
грн
в 19 аптеках
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КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК
400 мл №1
Caudalie
від
1012,90
грн
в 9 аптеках
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Форма випуску
250
Пакування
200 мл
400 мл
Ціни в
Київ
від
665,70
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
250
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
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