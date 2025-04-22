Київ
Кодалі віноп'юр тонік (Caudalie vinopure tonic)

Кодалі віноп'юр тонік (Caudalie vinopure tonic)

Дніпро (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1100,90 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
809,89 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1259,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
194.2 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
811,54 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1213,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
195.0 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
812,58 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1261,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
195.2 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
777,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
781,36 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1075,60 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
357.8 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
826,70 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1286,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,03
Економія при броні: -179,81 грн
719,22 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1189,05
Економія при броні: -237,81 грн
951,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1321,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
386.2 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1100,90 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
386.9 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -179,81 грн
719,24 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -279,81 грн
1119,24 грн
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