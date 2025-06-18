Кодалі віноп'юр тонік (Caudalie vinopure tonic)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
199.8 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
250.2 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
250.9 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
251.8 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
289.1 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
413.6 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
415.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,03
Економія при броні: -26,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
431.5 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1189,05
Економія при броні: -35,67 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
433.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,03
Економія при броні: -26,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
434.3 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
434.6 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
434.9 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
435.3 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
435.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
435.6 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
436.2 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
440.9 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
441.7 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -41,97 грн