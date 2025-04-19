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Кодалі віноп'юр тонік (Caudalie vinopure tonic)
Кодалі віноп'юр тонік (Caudalie vinopure tonic)
Одеса
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1012,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
749,05
Економія при броні:
-149,81 грн
599,24
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
366.2 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1012,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
407.1 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,03
Економія при броні:
-179,81 грн
719,22
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
409.5 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1242,20
Економія при броні:
-2,91 грн
1239,29
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1189,05
Економія при броні:
-237,81 грн
951,24
грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
424.0 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Київ, шосе Столичне, 103
428.8 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1321,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,03
Економія при броні:
-179,81 грн
719,22
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
430.1 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
809,69
грн
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КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1206,80
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
431.1 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,03
Економія при броні:
-179,81 грн
719,22
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
434.7 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 400 мл №1
Caudalie
1012,90
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Білогородка, вул. Будівельна, 19
435.3 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
436.0 км
КОДАЛІ VINOPURE ОЧИЩУЮЧИЙ ТОНІК 250 200 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні:
-179,81 грн
719,24
грн
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