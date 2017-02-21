Гентос® краплі оральні (Gentos® oral drops) (557926) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гентос краплі оральні інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Препарат Гентос чинить комплексну дію на урогенітальну систему. Компоненти доповнюють ефективність один одного, тим самим розширюючи діапазон терапевтичної дії.
Гентос відновлює фізіологічний баланс статевих гормонів: сприяє нормалізації нейрогуморальної регуляції в системі «гіпоталамус — гіпофіз — тестикули», рівня тестостерону, 5α-дигідротестостерону та естрадіолу, усуває віковий андрогенний дефіцит.
Чинить антипроліферативну дію на передміхурову залозу: гальмує її збільшення. Відновлює нормальне сечовипускання (зменшує затримку та посилює струмінь сечі, полегшує процес випорожнення сечового міхура, знижує частоту сечовипускань, у тому числі в нічний час).
Впливає як на механічний (припинення розростання стромальної тканини), так і на динамічний компонент (нормалізація тонусу гладких м’язів детрузора та стінки сечового міхура) формування дизурії.
Чинить вплив на резервуарну та евакуаторну функції сечового міхура. Покращує мікроциркуляцію, венозний відтік у тканинах урогенітальної зони. Зменшує вираженість інфравезикальної обструкції, що спричинена набряком передміхурової залози.
Чинить протизапальну, антиексудативну та протинабрякову дію, нормалізує кровообіг і зменшує застійні явища в органах малого таза, таким чином усуває одну з основних причин розвитку та загострення простатиту, забезпечує профілактику запальних ускладнень у хворих на аденому передміхурової залози.
У хворих на простатит препарат зменшує розлади сечовипускання, різі та біль при сечовипусканні, інтимній близькості.
Посилює кавернозний кровотік та еректильну функцію у хворих на хронічний простатит і доброякісну гіперплазію передміхурової залози, знижує ризик розвитку безплідності та імпотенції. Нормалізує склад секрету передміхурової залози.
Фармакокінетика. Не досліджувалася.
Показання Гентос краплі оральні
у комплексному лікуванні гострих і хронічних захворювань передміхурової залози (доброякісна гіперплазія передміхурової залози, простатит); захворювань сечового міхура (атонія сечового міхура, цистит) у чоловіків і жінок; порушень сечовипускання різного походження, у тому числі в післяопераційний період.
Застосування Гентос краплі оральні
дорослі: 10 крапель препарату, розведених у невеликій кількості води.
Приймати 3 рази на добу за 30 хв до або через 1 год після прийому їжі.
На початку лікування, а також у випадках, що вимагають швидкого зменшення вираженості симптомів, рекомендований прийом препарату кожні ½–1 год до 8 разів на добу до покращання стану, але не більше 3 діб, після чого приймати 3 рази на добу.
Для посилення ефективності рекомендується потримати препарат деякий час у роті перед проковтуванням.
Курс лікування. При гострому простатиті, гострому циститі курс лікування становить 2 тиж.
При доброякісній гіперплазії (аденомі) передміхурової залози, хронічному простатиті, хронічному циститі, атонії сечового міхура, хронічних порушеннях сечовипускання різного походження курс лікування — 3 міс. При стабілізації стану можливий перехід на 1–2 разовий підтримувальний прийом.
Діти. Застосування препарату Гентос, краплі оральні, у дітей та підлітків віком до 18 років не рекомендується через недостатню кількість даних.
Протипоказання
підвищена чутливість до діючих речовин або допоміжної речовини препарату.
Побічна дія
не виявлені.
У виняткових випадках в осіб із гіперчутливістю до будь-якого компонента препарату можливі алергічні реакції.
Особливості застосування
Гентос, краплі оральні, не слід застосовувати у пацієнтів з алкогольною залежністю, оскільки в одній дозі препарату (10 крапель) міститься 160 мг спирту.
Вміст спирту слід враховувати також при застосуванні препарату у вагітних, жінок, які годують грудьми, дітей та пацієнтів з високим ризиком захворювань печінки та ризиком нападів епілепсії.
Не застосовувати препарат при захворюваннях щитовидної залози без консультації лікаря.
При підвищенні температури тіла або появі крові в сечі необхідно терміново проконсультуватися з лікарем.
На початку лікування препаратом можуть тимчасово загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай не є шкідливою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування лікарського засобу повинно бути припинене.
Оскільки Гентос містить рослинні та інші природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору р-ну, що не призводить до зниження якості та ефективності препарату.
Довготривале лікування гомеопатичними лікарськими засобами має контролювати лікар з досвідом застосування гомеопатичних препаратів, оскільки можуть виникнути симптоми, які не вказані в інструкції для медичного застосування.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дані щодо застосування лікарського засобу в період вагітності або годування грудьми відсутні.
Застосування препарату в період вагітності або годування грудьми не рекомендується.
Дані щодо впливу препарату на репродуктивну функцію відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб не впливає або чинить зовсім незначний вплив на здатність керувати транспортними та механічними засобами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
на даний час немає інформації відносно взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами.
Нездоровий спосіб життя, вживання стимуляторів, неправильне харчування можуть негативно впливати на ефективність гомеопатичних лікарських засобів.
Передозування
випадків передозування не зареєстровано.
Умови зберігання
у щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.