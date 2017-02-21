Гентос, краплі оральні, не слід застосовувати у пацієнтів з алкогольною залежністю, оскільки в одній дозі препарату (10 крапель) міститься 160 мг спирту.

Вміст спирту слід враховувати також при застосуванні препарату у вагітних, жінок, які годують грудьми, дітей та пацієнтів з високим ризиком захворювань печінки та ризиком нападів епілепсії.

Не застосовувати препарат при захворюваннях щитовидної залози без консультації лікаря.

При підвищенні температури тіла або появі крові в сечі необхідно терміново проконсультуватися з лікарем.

На початку лікування препаратом можуть тимчасово загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай не є шкідливою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування лікарського засобу повинно бути припинене.

Оскільки Гентос містить рослинні та інші природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору р-ну, що не призводить до зниження якості та ефективності препарату.

Довготривале лікування гомеопатичними лікарськими засобами має контролювати лікар з досвідом застосування гомеопатичних препаратів, оскільки можуть виникнути симптоми, які не вказані в інструкції для медичного застосування.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дані щодо застосування лікарського засобу в період вагітності або годування грудьми відсутні.

Застосування препарату в період вагітності або годування грудьми не рекомендується.

Дані щодо впливу препарату на репродуктивну функцію відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб не впливає або чинить зовсім незначний вплив на здатність керувати транспортними та механічними засобами.