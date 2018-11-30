Гепа-Мерц концентрат для інфузійного розчину (Hepa-Merz® concentrate for infusion solution) (557628) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гепа-Мерц концентрат для інфузійного розчину інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. In vivo дія L-орнітину-L-аспартату зумовлена амінокислотами, орнітином та аспартатом, які спричиняють детоксикацію аміаку через синтез сечовини і синтез глутаміну.
Синтез сечовини відбувається в навколопортальних гепатоцитах, де орнітин виступає як активатор двох ферментів: орнітинкарбамоїлтрансферази і карбамоїлфосфатсинтетази, а також як субстрат для синтезу сечовини.
Синтез глутаміну відбувається в навколовенозних гепатоцитах. Зокрема в патологічних умовах аспартат і дикарбоксилат, включаючи продукти метаболізму орнітину, абсорбуються у клітинах і використовуються там для зв’язування аміаку у формі глутаміну.
Глутамат — це амінокислота, яка зв’язує аміак як у фізіологічних, так і патофізіологічних умовах. Отримана амінокислота глутамін є не лише нетоксичною формою для виведення аміаку, але й активує важливий цикл сечовини (внутрішньоклітинний обмін глутаміну).
У фізіологічних умовах орнітин і аспартат не лімітують синтез сечовини.
Експериментальні дослідження на тваринах показали, що властивість L-орнітин-L-аспартату знижувати рівень аміаку зумовлена прискореним синтезом глутаміну. В окремих клінічних дослідженнях було показано це поліпшення відносно розгалуженого ланцюга амінокислот/ароматичних амінокислот.
Фармакокінетика. Т½ орнітину та аспартату короткий — 0,3–0,4 год. Незначна частина аспартату виводиться з сечею в незміненому вигляді.
Показання Гепа-Мерц концентрат для інфузійного розчину
симптоматичне лікування латентної та вираженої печінкової енцефалопатії.
Застосування Гепа-Мерц концентрат для інфузійного розчину
застосовувати в/в.
Зазвичай доза становить до 4 ампул (40 мл) на добу.
У разі прекоми або коми вводити до 8 ампул (80 мл) протягом 24 год, залежно від тяжкості стану.
Інфузійний концентрат Гепа-Мерц можна змішувати зі звичайними інфузійними р-нами. Вміст ампул слід змішувати з р-ном для інфузії лише безпосередньо перед застосуванням. Перед введенням вміст ампул додати до 500 мл інфузійного р-ну, але не слід розчиняти більше 6 ампул у 500 мл інфузійного р-ну.
Максимальна швидкість введення L-орнітину-L-аспартату становить 5 г/год (що відповідає вмісту 1 ампули).
Курс лікування визначає лікар залежно від клінічного стану хворого.
Протипоказання
гіперчутливість до L-орнітину-L-аспартату або інших компонентів лікарського засобу.
Тяжкі порушення функції нирок (ниркова недостатність). Рівень креатиніну вище 3 мг/100 мл (розглядається як орієнтовна величина).
Побічна дія
нижче наведено побічні реакції, які виявлено під час клінічних досліджень та постмаркетингового застосування. Категорії частоти визначаються таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), рідко (≥1/10 000, <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), невідомо (неможливо оцінити на підставі наявних даних).
Порушення з боку імунної системи: невідомо — підвищена чутливість, анафілактичні реакції.
Порушення з боку ШКТ: нечасто — нудота; рідко — блювання.
Загалом симптоми з боку ШКТ є короткочасними і не потребують припинення лікування. Вони зникають при зниженні дози або швидкості введення препарату.
Особливості застосування
Гепа-Мерц, концентрат для р-ну для інфузій, не можна вводити в артерію.
При введенні високих доз препарату Гепа-Мерц необхідно контролювати рівень сечовини у плазмі крові і сечі.
При порушенні функції печінки швидкість інфузії необхідно відрегулювати відповідно до індивідуального стану хворого, щоб запобігти нудоті та блюванню.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дані щодо застосування препарату Гепа-Мерц у період вагітності відсутні. Дослідження на тваринах із застосуванням L-орнітину-L-аспартату для вивчення його токсичного впливу на репродуктивну функцію не проводилися. Отже, застосування препарату Гепа-Мерц у період вагітності слід уникати.
Однак якщо лікування препаратом Гепа-Мерц у період вагітності вважається необхідним за життєвими показаннями, лікарю слід ретельно зважити співвідношення можливого ризику для плода/дитини і очікуваної користі для матері.
Невідомо, чи проникає L-орнітин-L-аспартат у грудне молоко. Отже, слід уникати застосування препарату Гепа-Мерц у період годування грудьми.
Здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами може погіршитися під час лікування L-орнітином-L-аспартатом, тому слід уникати такого виду діяльності в період лікування.
Діти. Досвід застосування у дітей обмежений, тому препарат не слід застосовувати в педіатричній практиці.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
дослідження щодо взаємодії не проводилися. Дотепер взаємодії невідомі.
Несумісність. Оскільки дослідження на несумісність не проводилися, цей препарат не слід змішувати з іншими лікарськими препаратами.
Гепа-Мерц можна змішувати зі звичайними р-нами для інфузій. Проте не слід розчиняти більше 6 ампул у 500 мл р-ну для інфузій.
Передозування
дотепер ознак інтоксикації внаслідок передозування L-орнітину-L-аспартату не відмічено. Можливе посилення побічних ефектів. У разі передозування рекомендується симптоматичне лікування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.