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Активні речовини — “О”ОРНІТИН (ORNITHINUM)

ОРНІТИН (ORNITHINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Гепа-Мерц гранули, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 30; Асіно
Гепа-Мерц Гранули, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 30 Асіно
В 623 аптеках
від 2020,51 грн
Ціни в аптеках
Ларнамін® гранули для орального розчину, 3 г/5 г, саше, № 30; Фармак
Ларнамін® Гранули для орального розчину, 3 г/5 г, саше, № 30 Фармак
В 589 аптеках
від 892,20 грн
Ціни в аптеках
Ларнамін® концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/мл, ампула, 10 мл, в пачці, в пачці, № 10; Фармак
Ларнамін® Концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/мл, ампула, 10 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фармак
В 383 аптеках
від 1226,07 грн
Ціни в аптеках
Гепа-Мерц концентрат для розчину для інфузій, 5 г, ампула, 10 мл, № 10; Асіно
Гепа-Мерц Концентрат для розчину для інфузій, 5 г, ампула, 10 мл, № 10 Асіно
В 352 аптеках
від 3166,98 грн
Ціни в аптеках
Гепатокс концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Гепатокс Концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 173 аптеках
від 1229,45 грн
Ціни в аптеках
Гептор-Фармекс гранули, 3 г, пакет, 5 г, № 30; Здоров'я
Гептор-Фармекс Гранули, 3 г, пакет, 5 г, № 30 Здоров'я
В 32 аптеках
від 681,55 грн
Ціни в аптеках
Гептор-Фармекс концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/мл, флакон, 10 мл, № 10; Здоров'я
Гептор-Фармекс Концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/мл, флакон, 10 мл, № 10 Здоров'я
В 20 аптеках
від 300,50 грн
Ціни в аптеках
Гептор-Фармекс концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/мл, флакон, 10 мл, № 5; Здоров'я
Гептор-Фармекс Концентрат для розчину для інфузій, 500 мг/мл, флакон, 10 мл, № 5 Здоров'я
В 14 аптеках
від 285,00 грн
Ціни в аптеках
Гепа-Мерц гранули, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 50; Асіно
Гепа-Мерц Гранули, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 50 Асіно
Немає в наявності
Гепа-Мерц гранули, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 100; Асіно
Гепа-Мерц Гранули, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 100 Асіно
Немає в наявності

гепатопротекторні.

лікування супутніх захворювань і ускладнень, спричинених порушенням детоксикаційної функції печінки (наприклад, при цирозі печінки) із симптомами латентної або вираженої печінкової енцефалопатії, особливо порушень свідомості (прекома, кома).

вміст 1-2 пакетиків р-нити у великій кількості рідини (склянці води або соку); р- н приймати всередину 3 р/добу під час або після прийому їжі; тривалість лікування визначає лікар залежно від клінічного стану хворого; концентрат для інфузійного р-ну застосовують в/в; якщо не призначено інакше, можливе введення до 4-х амп. (40 мл)/добу; для хворих на порушення свідомості (кома або прекома) до 8 амп. (80 мл) протягом 24 год, залежно від тяжкості стану (не р-няйте більше 6 амп. у 500 мл інфузійного р-ну), максимальна швидкість введення 5 г/год(що відповідає вмісту 1 амп.).

гіперчутливість до L-орнітина-L-аспартату чи будь-якого компонента препарату; тяжкі порушення функції нирок (хр. або г. ниркова недостатність - рівень креатиніну в сироватці вище 3 мг/100 мл).

АР; нудота, блювання, біль у шлунку, метеоризм, діарея; біль у суглобах.