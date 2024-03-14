вміст 1-2 пакетиків р-нити у великій кількості рідини (склянці води або соку); р- н приймати всередину 3 р/добу під час або після прийому їжі; тривалість лікування визначає лікар залежно від клінічного стану хворого; концентрат для інфузійного р-ну застосовують в/в; якщо не призначено інакше, можливе введення до 4-х амп. (40 мл)/добу; для хворих на порушення свідомості (кома або прекома) до 8 амп. (80 мл) протягом 24 год, залежно від тяжкості стану (не р-няйте більше 6 амп. у 500 мл інфузійного р-ну), максимальна швидкість введення 5 г/год(що відповідає вмісту 1 амп.).