Афосил® (Afosil) (557534) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Афосил інструкція із застосування
Характеристика
основними діючими речовинами екстракту розторопші є флавоноїди та флавонолігнани — силібінін, силікристин та силідіанін. Їх нативну суміш прийнято називати силімарином. Силімарин має гепатопротекторну та антиоксидантну дію. Силімарин гальмує проникнення токсинів в клітини печінки (показано на отруті блідої поганки), а також викликає фізико-хімічну стабілізацію клітинної мембрани гепатоцитів, обмежує або запобігає втраті розчинних компонентів (у тому числі трансаміназ) клітин печінки. Антиоксидантний ефект обумовлений взаємодією силібініну з вільними радикалами в печінці і перетворенням їх у менш токсичні сполуки. Тим самим переривається процес ПОЛ і не відбувається подальшого руйнування клітинних структур; токсини знешкоджуються фізіологічним шляхом. Силімарин стимулює синтез білків (структурних і функціональних) та фосфоліпідів в уражених клітинах печінки (нормалізуючи ліпідний обмін), стабілізує їх клітинні мембрани, зв’язує вільні радикали (антиоксидантна дія), захищаючи таким чином клітини печінки від шкідливої дії і сприяє їх регенерації.
Фосфатидилхолін є основним компонентом клітинних мембран і легеневого сурфактанта, найчастіше він знаходиться в екзоплазматичному або зовнішньому листку клітинної мембрани. Вважається, що він переноситься між мембранами всередині клітини за допомогою білка-переносника фосфатидилхоліна (РСТР). Фосфатидилхолін також відіграє роль в мембрано-опосередкованій передачі клітинних сигналів і активації РСТР інших ферментів.
Phosphocomplex® одержують шляхом комплексоутворення силібіну з фосфоліпідами (фосфатидилхолін) для значного поліпшення біодоступності (до 10 разів).
Екстракт артишоку має жовчогінну, протизапальну та гепатопротекторну дію. Сприяє виділенню з організму шкідливих речовин, азотовмісних речовин (сечовини, креатиніну), токсинів. Наявні в артишоці аскорбінова кислота, каротин, вітаміни В1 та В2 сприяють нормалізації процесів обміну. Екстракт артишоку знижує рівень ХС і цукру в крові. Сприяє регенерації клітин печінки і кровообігу.
Піперин — основний алкалоїд з чорного перцю, значно збільшує біодоступність поживних речовин в харчових продуктах. Піперин може виступати в якості провідника для оптимізації всмоктування поживних речовин.
Чорний перець багатий сильнодіючим антиоксидантом піперин, який може допомогти запобігти ушкодженню клітин вільними радикалами.
Збільшує засвоєння необхідних поживних речовин і корисних рослинних сполук.
Вітамін Е — активний антиоксидант, гальмує ПОЛ, яке посилюється при багатьох захворюваннях, запобігає пошкодженню клітинних структур вільними радикалами. Бере участь у процесі тканинного дихання, біосинтезі гему та білків, обміні жирів та вуглеводів, проліферації клітин та в інших метаболічних процесах.
Рекомендації з вживання
Афосил може бути рекомендована в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну Е, силібініну, фосфатидилхоліну та інших біологічно активних речовин, які сприяють підтримці та відновленню нормального функціонального стану гепатобіліарної системи печінки та жовчовивідних шляхів, регенерації клітин печінки.
Вживати з обережністю при станах, які можуть призвести до непрохідності жовчних шляхів і при тяжких захворюваннях печінки. У разі виникнення діареї або болю в животі вживання дієтичної добавки слід припинити і проконсультуватися з лікарем.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як заміна повноцінному раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Містить сою або продукти з неї, що необхідно враховувати при наявності алергії на сою.
Не є лікарським засобом.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: по 1 капсулі 1–2 рази на добу (зранку та ввечері) після прийому їжі, запиваючи водою.
Тривалість вживання узгоджувати з лікарем.
Протипоказання
не слід вживати людям, які мають індивідуальну непереносимість компонентів дієтичної добавки Афосил, непрохідність жовчних шляхів, нагноєння (емпієма) жовчного міхура, гострі захворювання печінки, тяжку печінкову недостатність; непрохідність сечовивідних шляхів, гострі захворювання нирок. Не слід застосовувати жінкам під час вагітності та в період годування грудьми.
Умови зберігання
у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.