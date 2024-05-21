основними діючими речовинами екстракту розторопші є флавоноїди та флавонолігнани — силібінін, силікристин та силідіанін. Їх нативну суміш прийнято називати силімарином. Силімарин має гепатопротекторну та антиоксидантну дію. Силімарин гальмує проникнення токсинів в клітини печінки (показано на отруті блідої поганки), а також викликає фізико-хімічну стабілізацію клітинної мембрани гепатоцитів, обмежує або запобігає втраті розчинних компонентів (у тому числі трансаміназ) клітин печінки. Антиоксидантний ефект обумовлений взаємодією силібініну з вільними радикалами в печінці і перетворенням їх у менш токсичні сполуки. Тим самим переривається процес ПОЛ і не відбувається подальшого руйнування клітинних структур; токсини знешкоджуються фізіологічним шляхом. Силімарин стимулює синтез білків (структурних і функціональних) та фосфоліпідів в уражених клітинах печінки (нормалізуючи ліпідний обмін), стабілізує їх клітинні мембрани, зв’язує вільні радикали (антиоксидантна дія), захищаючи таким чином клітини печінки від шкідливої дії і сприяє їх регенерації.

Фосфатидилхолін є основним компонентом клітинних мембран і легеневого сурфактанта, найчастіше він знаходиться в екзоплазматичному або зовнішньому листку клітинної мембрани. Вважається, що він переноситься між мембранами всередині клітини за допомогою білка-переносника фосфатидилхоліна (РСТР). Фосфатидилхолін також відіграє роль в мембрано-опосередкованій передачі клітинних сигналів і активації РСТР інших ферментів.

Phosphocomplex® одержують шляхом комплексоутворення силібіну з фосфоліпідами (фосфатидилхолін) для значного поліпшення біодоступності (до 10 разів).

Екстракт артишоку має жовчогінну, протизапальну та гепатопротекторну дію. Сприяє виділенню з організму шкідливих речовин, азотовмісних речовин (сечовини, креатиніну), токсинів. Наявні в артишоці аскорбінова кислота, каротин, вітаміни В 1 та В 2 сприяють нормалізації процесів обміну. Екстракт артишоку знижує рівень ХС і цукру в крові. Сприяє регенерації клітин печінки і кровообігу.

Піперин — основний алкалоїд з чорного перцю, значно збільшує біодоступність поживних речовин в харчових продуктах. Піперин може виступати в якості провідника для оптимізації всмоктування поживних речовин.

Чорний перець багатий сильнодіючим антиоксидантом піперин, який може допомогти запобігти ушкодженню клітин вільними радикалами.

Збільшує засвоєння необхідних поживних речовин і корисних рослинних сполук.

Вітамін Е — активний антиоксидант, гальмує ПОЛ, яке посилюється при багатьох захворюваннях, запобігає пошкодженню клітинних структур вільними радикалами. Бере участь у процесі тканинного дихання, біосинтезі гему та білків, обміні жирів та вуглеводів, проліферації клітин та в інших метаболічних процесах.