Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураАфосил®Ціни в аптеках

Афосил® капсули, №30 - Київ (798779) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 351 аптеці
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
578,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), капсули (2)
886,50
Економія: -343,10 грн
543,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
509,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (11)
576,34 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
509,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
574,98 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
713,99
Економія: -168,45 грн
545,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
569,21 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
771,90
Економія: -187,45 грн
584,45 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
886,50
Економія: -343,10 грн
543,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), капсули (2)
886,50
Економія: -343,10 грн
543,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), капсули (1)
643,78
Економія: -108,81 грн
534,97 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
576,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
656,38
Економія: -117,29 грн
539,09 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
633,99
Економія: -88,45 грн
545,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
494,32 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
509,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
578,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
578,20 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
716,30
Економія: -86,94 грн
629,36 грн