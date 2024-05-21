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Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами (Ascorbinka with glucose and antioxidants) (557454) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Аскорбінка<sup>&reg;</sup> з глюкозою та антиоксидантами (Ascorbinka with glucose and antioxidants)
Ціна в місті Київ
від 124,31 грн
Без рецепта
120 шт від 124,31 грн 10 шт від 10,18 грн
В наявності в 673 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

Аскорбінка з глюкозою та антиоксидантами інструкція із застосування

Характеристика

рекомендовано як антиоксидант, що захищає організм від вільних радикалів, зміцнює судини та імунітет, підвищує стійкість організму до стресу, поліпшує загальне самопочуття та сповільнює процеси старіння.

Рекомендації з вживання

розжовувати або розсмоктувати дорослим та дітям віком з 10 років — до 10 таблеток на добу, дітям віком 7–10 років — до 7 таблеток на добу, дітям віком 4–6 років — до 6 таблеток на добу. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.
Застереження: підвищена чутливість до компонентів продукту, цукровий діабет. При вживанні у високих дозах можливі алергічні реакції.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Аскорбінка з глюкозою та антиоксидантами
Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами таблетки, №120
від 124,31 грн
В наявності в 673 аптеках
Ціни в аптеках
Аскорбінка з глюкозою та антиоксидантами
Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами таблетки, №120
від 124,31 грн
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