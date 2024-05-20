Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАскорбінка® з глюкозою та антиоксидантамиЦіни в аптеках

Аскорбінка® з глюкозою та антиоксидантами таблетки, №120 - Одеса (805062) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
140,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: таблетки (8)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), таблетки (9)
146,76 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: таблетки (100)
163,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
141,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
182,50
Економія: -46,43 грн
136,07 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
169,50
Економія: -33,43 грн
136,07 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
153,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1), таблетки (11)
133,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
141,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (3)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), таблетки (9)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1), таблетки (6)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
139,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1), таблетки (10)
139,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
154,99
Економія: -18,92 грн
136,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
124,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -20,43 грн
136,07 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
139,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
149,20 грн