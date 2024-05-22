ВІТАГАМА® D3 5600 (VITAGAMMA D3 5600) (557229) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІТАГАМА D3 5600 інструкція із застосування
Характеристика
Вітагама® D3 рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D3. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Вітамін D необхідний для багатьох процесів у організмі людини, тому слід дбати про достатнє забезпечення цим вітаміном.
Вітамін D сприяє підтриманню у нормі:
– надходження та засвоєння мінеральних речовин кальцію та фосфору;
– рівня кальцію в крові;
– стану зубів, кісток та функції м’язів;
– процесу поділу клітин;
– функціонального стану імунної системи.
Вітамін D — «вітамін сонця» — попередник цього вітаміну утворюється за допомогою ультрафіолетових променів сонячного світла в шкірі людини та потім перетворюється на активну форму вітаміну у печінці та нирках. Перебування переважно в закритих будівлях, захист шкіри одягом і використання сонцезахисних кремів часто не забезпечують достатнього впливу сонячного світла для синтезу вітаміну D власним організмом. Тому проживання в сонячних регіонах не може повністю виключити наявність дефіциту вітаміну D. Також спостерігається зниження власного продукування вітаміну в осіб віком старше 65 років внаслідок зменшення з віком товщини шкіри.
Інший природний шлях надходження вітаміну D3 в організм людини — це прийом їжі. Тому, окрім забезпечення вітаміну D шляхом його продукування власним організмом, ця речовина може також надходити до організму за допомогою дієтичного харчування.
Для того щоб мати можливість забезпечити достатній запас у довгостроковій перспективі, незалежно від пори року і впливу сонця, рекомендується вживати вітамін D3. При регулярному тижневому споживанні Вітагама® D3 5600 МО забезпечує наявність вітаміну D в організмі на довгий строк.
Рекомендації з вживання
дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
Тривалість використання залежить від рівня вітаміну D у крові.
Вітагама® D3 5600 — з цукром(ами) та підсолоджувачем(ами). Містить інгредієнти, що можуть спричиняти алергічні реакції або непереносимість. Необхідна консультація лікаря.
Дорослим: вживати 1 таблетку раз на тиждень під час будь-якого прийому їжі з достатньою кількістю води, без розжовування.
Вагітні або жінки, які годують грудьми, особи похилого віку або будь-який пацієнт із будь-яким захворюванням перед вживанням Вітагама® D3 5600 повинні проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
не вживати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів добавки; алергічні реакції.
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
Також не використовується при гіпермагнезіємії, гіперкальціурії та гіпервітамінозі D3.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.