едоксабан переважно абсорбується у верхньому відділі ШКТ. Отже, лікарські засоби або захворювання, які збільшують евакуацію зі шлунка та перистальтику кишечнику, здатні знижувати розчинення й абсорбцію едоксабану.

Інгібітори P-gp. Едоксабан є субстратом ефлюксного транспортера P-gp. У фармакокінетичних дослідженнях одночасне застосування едоксабану з інгібіторами P-gp циклоспорином, дронедароном, еритроміцином, кетоконазолом, хінідином або верапамілом призводило до підвищення концентрації едоксабану в плазмі крові.

Одночасне застосування едоксабану з циклоспорином, дронедароном, еритроміцином або кетоконазолом потребує зниження дози до 30 мг 1 раз на добу.

Одночасне застосування едоксабану з хінідином, верапамілом або аміодароном не потребує зниження дози.

Застосування едоксабану з іншими інгібіторами P-gp, у тому числі інгібіторами ВІЛ-протеази, не вивчалося.

Едоксабан у дозуванні 30 мг 1 раз на добу можна застосовувати одночасно з такими інгібіторами P-gp:

– циклоспорин: одночасне застосування одноразової дози циклоспорину 500 мг з одноразовою дозою едоксабану 60 мг підвищувало AUC і C max едоксабану.

– дронедарон 400 мг 2 рази на добу впродовж 7 днів з одноразовою одночасною дозою едоксабану 60 мг на 5-й день підвищував AUC і C max едоксабану.

– еритроміцин 500 мг 4 рази на добу впродовж 8 днів з одноразовою одночасною дозою едоксабану 60 мг на 7-й день підвищував AUC і C max едоксабану.

– кетоконазол 400 мг 1 раз на добу впродовж 7 днів з одноразовою одночасною дозою едоксабану 60 мг на 4-й день підвищував AUC і C max едоксабану.

Едоксабан у дозуванні 60 мг 1 раз на добу можна застосовувати одночасно з такими інгібіторами P-gp:

– хінідин: при застосуванні хінідину в дозі 300 мг 1 раз на добу на 1-й і 4-й день та 3 рази на добу на 2-й і 3-й день одночасно з одноразовою поєднаною дозою едоксабану 60 мг на 3-й день відмічалося підвищення AUC едоксабану впродовж доби;

– верапаміл: при застосуванні верапамілу в дозі 240 мг 1 раз на добу впродовж 11 днів одночасно з одноразовою дозою едоксабану 60 мг на 10-й день відмічали підвищення AUC і C max едоксабану приблизно на 53%;

– аміодарон: одночасне застосування аміодарону в дозі 400 мг 1 раз на добу разом з едоксабаном 60 мг 1 раз на добу призводило до підвищення AUC і C max . Це підвищення не вважалося клінічно значимим. Відомо, що у дослідженні за участю пацієнтів з НФП ефективність і безпека виявилися аналогічними у пацієнтів, які приймали одночасно аміодарон, і тих, що не лікувалися одночасно аміодароном.

Індуктори P-gp. Одночасне застосування едоксабану з індуктором P-gp рифампіцином призводило до зниження середнього AUC едоксабану та скорочення Т ½ з можливим зниженням фармакодинамічних ефектів. Одночасне застосування едоксабану з іншими індукторами P-gp (наприклад фенітоїн, карбамазепін, фенобарбітал або звіробій звичайний) може спричинити зниження концентрації едоксабану у плазмі крові. Слід з обережністю застосовувати едоксабан одночасно з індукторами P-gp.

Субстрати P-gp. Дигоксин: при застосуванні едоксабану 60 мг 1 раз на добу впродовж 1–14 днів із одночасним багаторазовим застосуванням дигоксину 0,25 мг 2 рази на добу (на 8-й і 9-й дні) та 0,25 мг 1 раз на добу (на 10-й і 11-й дні) відмічалося підвищення C max едоксабану на 17% без будь-якого значного впливу на AUC або нирковий кліренс у рівноважному стані. Під час вивчення впливу едоксабану на фармакокінетику дигоксину встановлено, що C max дигоксину збільшується приблизно на 28%, а AUC — на 7%. Це підвищення не вважалося клінічно значимим. При застосуванні едоксабану одночасно з дигоксином жодна корекція дози не є необхідною.

Антикоагулянти, антитромбоцитарні засоби, НПЗП та СІЗЗС/інгібітори зворотного захоплення норадреналіну (ІЗЗН). Антикоагулянти: одночасне застосування едоксабану з іншими антикоагулянтами протипоказане через підвищення ризику кровотечі (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Ацетилсаліцилова кислота (АСК): при одночасному застосуванні АСК (100 мг або 325 мг) і едоксабану збільшується час кровотечі. Одночасне застосування високих доз АСК (325 мг) призводило до підвищення показників C max та AUC едоксабану в рівноважному стані. Не рекомендується тривале одночасне застосування високих доз АСК і едоксабану. Одночасне застосування доз АСК понад 100 мг повинне здійснюватися виключно під медичним наглядом.

У випробуваннях допускалося одночасне застосування АСК (в низьких дозах, ≤100 мг/добу), інших антитромбоцитарних засобів та тієнопіридинів, результатом якого було збільшення великих кровотеч приблизно у 2 рази, якщо порівнювати з монотерапією, при цьому відмічалися однакові показники збільшення як у групі застосування едоксабану, так і у групі лікування варфарином. Одночасне застосування низьких доз АСК не впливало на максимальну або загальну силу дії едоксабану після одноразової дози.

Едоксабан можна застосовувати одночасно з низькими дозами АСК.

Інгібітори агрегації тромбоцитів: у випробуванні одночасне застосування монотерапії тієнопіридинами (наприклад клопідогрель) призводило до підвищення частоти клінічно значимих кровотеч, хоча на тлі едоксабану відмічався відносно нижчий ризик, ніж на тлі варфарину.

Досвід застосування едоксабану з подвійною антитромбоцитарною терапією або фібринолітиками є дуже обмеженим.

НПЗП: одночасне застосування напроксену й едоксабану призводить до подовження часу кровотечі, якщо порівнювати з монотерапією згаданими препаратами. Напроксен не впливає на C max та AUC едоксабану. Відомо, що у клінічних випробуваннях одночасне застосування НПЗП призводило до збільшення кількості випадків клінічно значимих кровотеч. Не рекомендується впродовж тривалого часу застосувати НПЗП з едоксабаном.

СІЗЗС/ІЗЗН: як і при застосуванні інших антикоагулянтів, підвищується ризик кровотечі у пацієнтів при одночасному застосуванні з СІЗЗС або ІЗЗН, що зумовлене впливом останніх на функцію тромбоцитів (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).