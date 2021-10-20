фармакодинаміка.

Механізм дії. Едоксабан — високоселективний прямий зворотний інгібітор фактора Ха, серинової протеази, яка є останньою ланкою звичайного каскаду коагуляції. Едоксабан пригнічує вільний фактор Ха та активність протромбінази. Пригнічення фактора Ха в каскаді коагуляції спричиняє зниження вироблення тромбіну, подовжує час згортання крові та знижує ризик утворення тромбу.

Фармакодинамічні ефекти. Едоксабан забезпечує швидке настання фармакодинамічного ефекту, впродовж 1–2 год, що відповідає показнику C max едоксабану в плазмі крові. Фармакодинамічні ефекти, які вимірюються за допомогою аналізу на активність антифактора Ха, є передбачуваними і корелюють з дозою та концентрацією едоксабану. У результаті пригнічення фактора Ха едоксабан також подовжує час згортання при визначенні протромбінового часу (ПЧ) та активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ). Зміни, що відмічені в показниках згортання крові при застосуванні в терапевтичних дозах, є незначними та надзвичайно варіативними, і їх не рекомендується брати до уваги при моніторингу антикоагуляційного ефекту едоксабану.

Вплив маркерів згортання крові при переході з ривароксабану, дабігатрану або апіксабану на едоксабан. Відомо, що у клінічних фармакологічних дослідженнях здорові пацієнти отримували ривароксабан у дозі 20 мг 1 раз на добу, дабігатран у дозі 150 мг 2 рази на добу або апіксабан у дозі 5 мг 2 рази на добу з наступним застосуванням одноразової дози едоксабану 60 мг на 4-й день. Визначався вплив на ПЧ та інші біомаркери коагуляції (наприклад активність антифактора Ха, АЧТЧ). Після переходу на едоксабан на 4-й день показник ПЧ був еквівалентним показнику, відміченому на 3-й день застосування ривароксабану та апіксабану. Показники АЧТЧ були вищими після застосування едоксабану з попереднім лікуванням дабігатраном, якщо порівнювати з показниками після лікування лише едоксабаном. Вважається, що це зумовлене залишковим ефектом лікування дабігатраном, однак це не призвело до подовження часу кровотечі.

На основі наведених даних при переході з цих антикоагулянтів на едоксабан першу дозу едоксабану можна застосувати замість наступної запланованої дози попереднього антикоагулянта.

Клінічна ефективність і безпека

Профілактика інсульту та системної емболії. Клінічна програма досліджень застосування едоксабану при фібриляції передсердь розроблена для демонстрації ефективності та безпеки двох груп доз едоксабану порівняно з варфарином для профілактики інсульту і системної емболії у пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь (НФП) та помірним або високим ризиком інсульту й системних емболічних явищ. Основною кінцевою точкою ефективності була комбінація інсульту та системних емболічних явищ. До вторинних кінцевих точок ефективності належали комбінація інсульту, системних емболічних явищ та серцево-судинної смерті; серйозне небажане серцево-судинне явище, яке є комбінацією нелетального інфаркту міокарда, нелетального інсульту, нелетального системного емболічного явища та смерті з серцево-судинних причин або через кровотечу; комбінація інсульту, системного емболічного явища та смерті з будь-яких причин.

Мета основного аналізу ефективності полягала в тому, щоб продемонструвати, що едоксабан має не нижчу ефективність, ніж варфарин, щодо первинного інсульту або системних емболічних явищ, які виникали впродовж лікування або протягом 3 днів після отримання останньої дози, у модифікованій популяції пацієнтів, які почали лікування. Едоксабан у дозі 60 мг показав не меншу ефективність, ніж варфарин, щодо основного показника ефективності — інсульту або системного емболічного явища.

Основною кінцевою точкою безпеки були тяжкі кровотечі.

Відмічалося значне зниження ризику тяжких кровотеч, внутрішньочерепних крововиливів та інших видів кровотеч у групі лікування едоксабаном у дозі 60 мг порівняно з групою лікування варфарином.

У групі лікування едоксабаном у дозі 60 мг також виявлено значне зменшення кількості летальних кровотеч порівняно з групою лікування варфарином, що зумовлене в основному зменшенням кількості випадків летальних внутрішньочерепних крововиливів.

Лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ) та тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), а також профілактика рецидивів ТГВ і ТЕЛА (венозна тромбоемболія (ВТЕ)). Клінічна програма досліджень едоксабану при ВТЕ була розроблена з метою демонстрації ефективності і безпеки застосування едоксабану для лікування ТГВ та ТЕЛА і для профілактики рецидивів ТГВ та ТЕЛА.

У дослідженні встановлено, що едоксабан не поступається варфарину за первинним показником ефективності — рецидивами ВТЕ.

Результати щодо ефективності в попередньо визначених основних підгрупах (із застосуванням зниженої дози, за потреби), у тому числі з урахуванням віку, маси тіла, статі та стану функції нирок, відповідали основним результатам стосовно ефективності в усій популяції випробування.

Первинною кінцевою точкою безпеки була клінічно значуща кровотеча (тяжка або нетяжка, але клінічно значуща).

У групі едоксабану виявлено значне зниження ризику порівняно з варфарином клінічно значущих кровотеч, тяжких кровотеч або клінічно значущих нетяжких кровотеч.

Профілактика інсульту та системної емболії у пацієнтів з НФП з кліренсом креатиніну (КК) >100 мл/хв. З огляду на сукупність даних щодо пацієнтів з НФП та високим показником КК (>100 мл/хв), які отримували едоксабан у дозі 60 мг, очікуваний щорічний показник ішемічного інсульту/системної емболії становить ≤1%. Підвищення дози едоксабану (>60 мг) у пацієнтів із НФП з високим КК (>100 мл/хв) не забезпечує більшого захисту від інсульту і може бути пов’язане з посиленням побічних ефектів. Таким чином, цим пацієнтам рекомендується режим прийому едоксабану в дозі 60 мг один раз на добу після ретельної оцінки індивідуального ризику тромбоемболії та кровотечі.

Пацієнти, яким виконується кардіоверсія. Під час досліджень відмічена низька частота тяжких і клінічно значущих нетяжких кровотеч та тромбоемболії у пацієнтів, яким виконувалася кардіоверсія.

Діти. Європейське агентство з лікарських засобів відтермінувало обов’язкове надання результатів досліджень застосування едоксабану в одній чи більше підгрупі дітей для профілактики артеріальної тромбоемболії, лікування тромбоемболії та профілактики тромбоемболії (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Фармакокінетика.

Всмоктування. Після абсорбції C max едоксабану в плазмі крові досягається впродовж 1–2 год. Абсолютна біодоступність становить близько 62%. Прийом їжі підвищує максимальну експозицію нерівномірно, проте чинить мінімальний вплив на загальну силу дії. Едоксабан застосовувався в дослідженнях з їжею і без. Едоксабан погано розчиняється при рівнях рН 6,0 або вище. Одночасне застосування інгібіторів протонної помпи не чинить суттєвого впливу на силу дії едоксабану.

Розподіл. Едоксабан має двофазний розподіл. Об’єм розподілу становить у середньому 107 л (стандартне відхилення 19,9 л).

Зв’язування з білками плазми крові в умовах in vitro становить близько 55%. Немає клінічно значущих накопичень едоксабану (коефіцієнт накопичення 1,14) при режимі дозування один раз на добу. Рівноважні концентрації досягаються впродовж 3 днів.

Біотрансформація. Переважно у плазмі крові виявляють едоксабан у незміненій формі. Едоксабан метаболізується шляхом гідролізу (опосередкованого карбоксилестеразою 1), кон’югації або окиснення під дією CYP 3A4/5 (<10%). Едоксабан має три активних метаболіти, основний з яких (М-4) утворюється під час гідролізу, є активним і становить менше 10% концентрації вихідного препарату у здорових пацієнтів. Концентрація інших метаболітів становить менше 5%. Едоксабан є субстратом ефлюксного транспортера Р-глікопротеїну (P-gp), однак не виступає субстратом транспортерів захоплення, таких як поліпептидний транспортер органічних аніонів OATP1B1, транспортери органічних аніонів ОАТ1 або ОАТ3 чи транспортер органічних катіонів ОСТ2. Його активний метаболіт є субстратом для OATP1B1.

Виведення. У здорових осіб розрахунковий загальний кліренс становить 22 (±3) л/год; 50% препарату виділяється нирками (11 л/год). Нирковий кліренс становить близько 35% застосованої дози. Решту кліренсу забезпечують метаболізм та виведення із жовчовивідних шляхів/кишечнику. Т ½ препарату при пероральному застосуванні становить 10–14 год.

Лінійність. При застосуванні доз 15–60 мг едоксабан демонструє приблизно пропорційну дозі фармакокінетику.

Особливі групи

Пацієнти літнього віку. При проведенні популяційного фармакокінетичного аналізу встановлено, враховуючи показники функції нирок та масу тіла, що вік пацієнта не чинить додаткового клінічно значущого впливу на фармакокінетику едоксабану.

Порушення функції нирок. Показник AUC у пацієнтів з порушеннями функції нирок легкого (КК >50–80 мл/хв), помірного (КК 30–50 мл/хв) і тяжкого (КК <30 мл/хв, діаліз не застосовується) ступеня підвищувався відповідно на 32; 74 і 72%, якщо порівнювати з пацієнтами з нормальною функцією нирок. У пацієнтів з порушеннями функції нирок змінюється профіль метаболітів і утворюється більша кількість активних метаболітів.

Відмічена лінійна кореляція між концентрацією едоксабану в плазмі крові й активністю антифактора Ха, незалежна від функції нирок.

Пацієнти з термінальною стадією ниркової недостатності, які проходили процедуру перитонеального діалізу, мали на 93% вищу загальну експозицію, якщо порівнювати зі здоровими особами.

Популяційне фармакокінетичне моделювання свідчить, що експозиція збільшується приблизно вдвоє у пацієнтів з порушенням функції нирок тяжкого ступеня порівняно з пацієнтами з нормальною функцією нирок.

Активність антифактора Ха залежно від показника КК. Лікування едоксабаном не потребує регулярного моніторингу — вплив на антикоагулянтну дію можна оцінити за допомогою каліброваного кількісного аналізу на антифактор Ха, який є корисним у виняткових ситуаціях, коли відомості про експозицію едоксабану можуть допомогти у прийнятті клінічних рішень, наприклад у разі передозування та невідкладних хірургічних втручань.

Після 4-годинного сеансу гемодіалізу відмічалося зменшення загальної експозиції едоксабану менш ніж на 9%.

Порушення функції печінки. У пацієнтів з порушенням функції печінки легкого або помірного ступеня тяжкості фармакокінетичні та фармакодинамічні показники були аналогічними показникам, які відмічені в контрольній групі здорових осіб. Застосування едоксабану у пацієнтів з порушенням функції печінки тяжкого ступеня не вивчалося.

Стать. При проведенні популяційного фармакокінетичного аналізу встановлено, що стать пацієнта не чинить додаткового клінічно значущого впливу на фармакокінетику едоксабану.

Етнічне походження. При проведенні популяційного фармакокінетичного аналізу встановлено, що показники максимальної і загальної експозиції у пацієнтів азійського походження і пацієнтів іншого походження були порівнянними.

Маса тіла. Популяційний фармакокінетичний аналіз показав, що у пацієнтів з низькою масою тіла (55 кг) показники C max і AUC підвищувалися відповідно на 40 і 13% порівняно з пацієнтами із середньою масою тіла (84 кг). У дослідженні (при застосуванні за показаннями НФП і ВТЕ) пацієнти з масою тіла ≤60 кг отримували дозу едоксабану, знижену на 50%, при цьому у них відмічалася аналогічна ефективність і менше випадків кровотеч, якщо порівнювати із застосуванням варфарину.

Фармакокінетичний/фармакодинамічний взаємозв’язок. ПЧ, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), АЧТЧ та антифактор Ха лінійно корелювали з концентрацією едоксабану.