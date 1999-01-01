Київ
Активні речовини на літеру “192”

EDOXABANUM (ЕДОКСАБАН)0

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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 709,47 грн
в 868 аптеках
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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 546,44 грн
в 850 аптеках
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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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