Київ
Активні речовини на літеру “192”
EDOXABANUM (ЕДОКСАБАН)
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Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
709,47
грн
в 868 аптеках
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Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
546,44
грн
в 850 аптеках
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Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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