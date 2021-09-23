Фармакодинаміка.

Холекальциферол (вітамін D 3 ) синтезується в шкірі під впливом УФ-променів із 7-дегідрохолестеролу та перетворюється на його біологічно активну форму (1,25-дигідроксихолекальциферол) у дві стадії гідроксилювання: спочатку в печінці (положення 25), а потім у тканинах нирок (положення 1). Разом з паратгормоном та кальцитоніном 1,25-дигідроксихолекальциферол відіграє важливу роль у регулюванні кальцієво-фосфатного балансу. У своїй біологічно активній формі вітамін D 3 стимулює всмоктування кальцію в кишечнику, включення кальцію в остеоїд та вивільнення кальцію з кісткової тканини. У разі дефіциту вітаміну D не відбувається кальцифікації скелета (рахіт) або відбувається декальцинація кісток (остеомаляція).

Дефіцит кальцію та/або вітаміну D індукує оборотну підвищену секрецію паратгормону. Цей вторинний гіперпаратиреоз викликає підвищений метаболізм кісткової тканини, що може призвести до ламкості та переломів кісток

З точки зору його утворення, фізіологічної регуляції та механізму дії вітамін D 3 можна розглядати як прекурсор стероїдного гормону.

Додатково до фізіологічного утворення в шкірі, холекальциферол може бути доповнений з їжею або як лікарський засіб. В останньому випадку можливе передозування та інтоксикації, оскільки фізіологічно препарат не пригнічує синтезу вітаміну D в шкірі.

Ергокальциферол (вітамін D 2 ) виробляється в рослинах. У людини він метаболічно активується, подібно холекальциферолу. Ергокальциферол чинить однакові ефекти як якісно, так і кількісно.

Фармакокінетика.

Абсорбція

Вітамін D майже повністю засвоюється з їжі разом з харчовими ліпідами та жовчними кислотами. Більш високі дози всмоктуються приблизно на дві третини.

Розподіл та біотрансформація

Холекальциферол та його метаболіти циркулюють у крові, зв’язуючись з білками. У печінці метаболізується мікросомальною гідроксилазою до 25-гідроксихолекальциферолу. Потім він перетворюється в нирках до 1,25-дигідроксихолекальциферолу.

Вітамін D, який не метаболізується, зберігається в м’язовій та жировій тканині і тому має тривалий біологічний період напіввиведення. Після прийому високих доз вітаміну D концентрація 25-гідроксивітаміну D у сироватці крові може бути підвищеною протягом місяців. Гіперкальціємія, викликана передозуванням, може зберігатися протягом тижнів (див. розділ «Передозування»).

Виведення

Вітамін D та його метаболіти виводяться з жовчю/фекаліями.