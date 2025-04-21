Декрістол® 500 МЕ

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
190,90
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
8.2 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
179,80
Економія при броні: -38,10 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
44.9 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Грушевського Михайла, 103
57.3 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 123-Б
64.5 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
75.1 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
75.3 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
172,16
Економія при броні: -18,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
76.0 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
173,69
Економія при броні: -12,20 грн