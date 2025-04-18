Декрістол® 500 МЕ

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
177,67
Економія при броні: -44,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
173,13
Економія при броні: -30,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
171,83
Економія при броні: -28,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
171,88
Економія при броні: -24,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
173,89
Економія при броні: -30,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
175,97
Економія при броні: -32,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Декрістол® 500 МО таблетки 500 МО блістер №50
Мібе Україна