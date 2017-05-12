фармакодинаміка. Диклофенак — НПЗП для зовнішнього застосування групи похідних фенілоцтової кислоти. Препарат має виражені місцеві протиревматичні, знеболювальні та протизапальні властивості, зумовлені пригніченням синтезу простагландинів — медіаторів болю та запалення. При запаленні, спричиненому травмами або ревматичними захворюваннями, Диклак Ліпогель призводить до зменшення вираженості болю, набряку тканин та скорочення періоду поновлення функцій ушкоджених суглобів, зв’язок, сухожиль і м’язів. Завдяки водно-спиртовій основі препарат чинить також місцеву анестезувальну та охолоджувальну дію.

Фармакокінетика. Кількість диклофенаку, абсорбованого через шкіру, пропорційна площі його нанесення і залежить як від загальної застосованої дози препарату, так і від ступеня гідратації шкіри. Ступінь абсорбції диклофенаку становить близько 6% від дози після місцевого застосування 2,5 г гелю диклофенаку на 500 см2 шкіри, визначається по відношенню до загальної ниркової елімінації порівняно з таблетками диклофенаку. Закупорка протягом 10 год призводить до триразового збільшення кількості диклофенаку.

Після місцевого нанесення гелю в ділянці рук та колінних суглобів концентрація диклофенаку може бути виміряна у плазмі крові, синовіальній тканині та синовіальній рідині. C max у плазмі крові диклофенаку після місцевого застосування приблизно в 100 разів нижча, ніж після перорального прийому таблеток. 99,7% диклофенаку зв’язується з білками сироватки крові, головним чином з альбуміном (99,4%). Диклофенак накопичується у шкірі, яка слугує резервуаром, звідки відбувається поступове вивільнення речовини у прилеглі тканини. Звідти диклофенак переважно надходить у глибші запалені тканини, такі як суглоби, де продовжує діяти і визначається в концентраціях до 20 разів вищих, ніж у плазмі крові.

Метаболізм диклофенаку включає частково глюкуронування інтактних молекул, але головним чином гідроксилювання з утворенням декількох фенольних метаболітів. Два з цих фенольних метаболітів біологічно активні, однак значно меншою мірою, ніж диклофенак.

Загальний системний плазмовий кліренс диклофенаку становить 263±56 мл/хв (середнє значення ±SD). Т ½ становить 1–2 год. 4 з цих метаболітів, включаючи два активних, також мають короткий Т ½ 1–3 год. Один метаболіт, 3’-гідрокси-4’-метокси-диклофенак, має більш тривалий Т ½ з плазми крові, але практично не активний. Диклофенак та його метаболіти виводяться в основному з сечею.