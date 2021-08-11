діосмектит слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з тяжким хронічним запором в анамнезі.

Слід уникати застосування лікарського засобу Біонорм Детокс у немовлят і дітей віком до 2 років. Еталоном лікування гострої діареї є р-н для пероральної регідратації (РПР).

У дітей віком від 2 років гостру діарею необхідно лікувати в комплексі з раннім застосуванням р-ну для пероральної регідратації (РПР) для запобігання дегідратації. Слід уникати хронічного застосування лікарського засобу Біонорм Детокс. У дорослих лікування не виключає регідратацію за необхідності.

Об’єм регідратації за допомогою р-ну для пероральної або в/в регідратації залежить від інтенсивності діареї, віку пацієнта та особливостей перебігу захворювання.

Пацієнта слід проінформувати про необхідність:

• регідратації за допомогою значного об’єму солоних або солодких рідин для компенсації втрати рідини внаслідок діареї (середня добова потреба організму дорослого у воді становить 2 л);

• підтримання прийому їжі, поки триває діарея:

— з вилученням деяких продуктів, особливо сирих овочів і фруктів, зелених овочів, пряних страв, а також заморожених харчових продуктів або напоїв;

— з наданням переваги запеченому м’ясу та рису.

Якщо порушення не зникають протягом 7 днів, потрібно звернутися до лікаря.

Якщо біль пов’язаний з високою температурою тіла або блюванням, слід звернутися до лікаря негайно.

Лікарський засіб містить аспартам, який є джерелом фенілаланіну, що небезпечно для хворих на фенілкетонурію.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. Дані про застосування діосмектиту у вагітних відсутні або обмежені (менше 300 випадків вагітності).

Дослідження на тваринах не є достатніми для висновків стосовно репродуктивної токсичності. Не рекомендовано застосовувати лікарський засіб Біонорм Детокс у період вагітності.

Годування грудьми. Дані про застосування діосмектиту в період годування грудьми обмежені. Не рекомендовано застосовувати лікарський засіб Біонорм Детокс під час годування грудьми.

Фертильність. Вплив цього лікарського засобу на фертильність у людини не досліджували.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Досліджень здатності керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами під впливом цього лікарського засобу не проводили. Проте очікується, що його вплив незначущий або відсутній.