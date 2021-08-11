Біонорм® Детокс (Bionorm® Detox) (540127) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Біонорм Детокс інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Діосмектит — це подвійний силікат алюмінію і магнію.
Завдяки стереометричній структурі та високій пластичній в’язкості діосмектит має високу обволікаючу здатність щодо слизової оболонки травного тракту.
Діосмектит шляхом взаємодії з глікопротеїнами слизової оболонки підвищує резистентність слизу до подразників. Впливаючи на бар’єрну функцію слизової оболонки травної системи та маючи високу здатність до зв’язування зі слизовою оболонкою, захищає слизову оболонку травного тракту. Діосмектит є радіопрозорим, не забарвлює кал і у звичайних дозах не впливає на фізіологічний час проходження через кишечник.
Комбіновані результати порівняльних досліджень ефективності діосмектиту і плацебо у пацієнтів з гострою діареєю, показали значне зниження частоти випорожнень протягом перших 72 год у групі пацієнтів, які отримували лікування діосмектитом у поєднанні з пероральною регідратацією.
Фармакокінетика. Завдяки структурі діосмектиту лікарський засіб не адсорбується та не метаболізується. Діосмектит виводиться з калом шляхом нормального кишкового транзиту.
Показання Біонорм Детокс
— для лікування гострої діареї у дітей віком від 2 років (додатково до пероральної регідратації) та у дорослих.
— Для симптоматичного лікування хронічної функціональної діареї у дорослих.
— Для симптоматичного лікування болю, пов’язаного з функціональними захворюваннями кишечнику у дорослих.
Застосування Біонорм Детокс
дози
Лікування гострої діареї
Діти віком від 2 років: 8 таблеток на добу протягом 3 днів, а потім по 4 таблетки на добу протягом 4 днів.
Дорослі: 6 таблеток на добу протягом 7 днів. За необхідності дозу лікарського засобу можна подвоїти на початку лікування.
Інші показання
Дорослі: у середньому 9 г (6 таблеток) на добу.
Спосіб застосування
Для перорального застосування.
Для дорослих таблетку потрібно змішати з половиною склянки води до утворення суспензії безпосередньо перед застосуванням.
Для дітей таблетку потрібно змішати у пляшечці з 50 мл води до утворення суспензії для застосування з інтервалами протягом дня або таблетку можна подрібнити (до стану порошку) та добре перемішати з напіврідкою їжею, такою як бульйон, компот, пюре, дитяче харчування тощо.
Діти. Застосовувати для лікування дітей віком від 2 років.
Протипоказання
— підвищена чутливість до діосмектиту або будь-якої з допоміжних речовин.
— Кишкова непрохідність.
Побічна дія
побічною реакцією, про яку найчастіше повідомляли під час лікування, є запор. У разі виникнення запору лікування діосмектитом слід припинити, а за потреби — поновити в нижчій дозі. Частота побічних реакцій класифікується таким чином: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); рідко (≥1/10 000, <1/1000); дуже рідко (<1/10 000); невідомо (неможливо визначити на підставі наявних даних).
З боку ШКТ: часто — запор; нечасто — блювання.
З боку шкіри та підшкірної тканини: нечасто — висип; рідко — кропив’янка; невідомо — ангіоневротичний набряк, свербіж.
З боку імунної системи: невідомо — гіперчутливість.
Особливості застосування
діосмектит слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з тяжким хронічним запором в анамнезі.
Слід уникати застосування лікарського засобу Біонорм Детокс у немовлят і дітей віком до 2 років. Еталоном лікування гострої діареї є р-н для пероральної регідратації (РПР).
У дітей віком від 2 років гостру діарею необхідно лікувати в комплексі з раннім застосуванням р-ну для пероральної регідратації (РПР) для запобігання дегідратації. Слід уникати хронічного застосування лікарського засобу Біонорм Детокс. У дорослих лікування не виключає регідратацію за необхідності.
Об’єм регідратації за допомогою р-ну для пероральної або в/в регідратації залежить від інтенсивності діареї, віку пацієнта та особливостей перебігу захворювання.
Пацієнта слід проінформувати про необхідність:
• регідратації за допомогою значного об’єму солоних або солодких рідин для компенсації втрати рідини внаслідок діареї (середня добова потреба організму дорослого у воді становить 2 л);
• підтримання прийому їжі, поки триває діарея:
— з вилученням деяких продуктів, особливо сирих овочів і фруктів, зелених овочів, пряних страв, а також заморожених харчових продуктів або напоїв;
— з наданням переваги запеченому м’ясу та рису.
Якщо порушення не зникають протягом 7 днів, потрібно звернутися до лікаря.
Якщо біль пов’язаний з високою температурою тіла або блюванням, слід звернутися до лікаря негайно.
Лікарський засіб містить аспартам, який є джерелом фенілаланіну, що небезпечно для хворих на фенілкетонурію.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. Дані про застосування діосмектиту у вагітних відсутні або обмежені (менше 300 випадків вагітності).
Дослідження на тваринах не є достатніми для висновків стосовно репродуктивної токсичності. Не рекомендовано застосовувати лікарський засіб Біонорм Детокс у період вагітності.
Годування грудьми. Дані про застосування діосмектиту в період годування грудьми обмежені. Не рекомендовано застосовувати лікарський засіб Біонорм Детокс під час годування грудьми.
Фертильність. Вплив цього лікарського засобу на фертильність у людини не досліджували.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Досліджень здатності керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами під впливом цього лікарського засобу не проводили. Проте очікується, що його вплив незначущий або відсутній.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
адсорбуючі властивості цього лікарського засобу можуть впливати на ступінь та/або швидкість всмоктування інших речовин, тому рекомендується не застосовувати інші лікарські засоби одночасно з препаратом Біонорм Детокс (по можливості слід забезпечити інтервал понад 2 год).
Передозування
передозування може призвести до тяжкого запору або утворення безоару.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці.