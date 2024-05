фармакодинаміка. Лерканідипін — це антагоніст кальцію дигідропіридинової групи. Інгібує трансмембранний потік кальцію всередину кардіоміоцитів та гладком’язових клітин судин. Механізм антигіпертензивної дії лерканідипіну зумовлений прямим релаксивним впливом на гладкі м’язи судин, за рахунок чого знижується загальний периферичний опір судин (ЗПСО). Незважаючи на короткий Т ½ з плазми крові, лерканідипін чинить пролонговану антигіпертензивну дію за рахунок його високого коефіцієнта мембранного розподілу. Завдяки високій судинній селективності препарат не чинить негативної інотропної дії. Гостра артеріальна гіпотензія з рефлекторною тахікардією виникає рідко завдяки поступовому розвитку вазодилатації при прийомі лерканідипіну.

Як і для інших асиметричних 1,4-дигідропіридинів, антигіпертензивна активність лерканідипіну в основному зумовлена його S-енантіомером.

Клінічна ефективність і безпека застосування лерканідипіну в дозі 10–20 мг 1 раз на добу вивчалися у клінічних дослідженнях за участю пацієнтів з АГ.

У більшості досліджень брали участь пацієнти з есенціальною АГ легкого або помірного ступеня тяжкості (включаючи осіб літнього віку та хворих на цукровий діабет), які отримували лерканідипін як монотерапію або в комбінації з інгібіторами АПФ, діуретиками чи блокаторами β-адренорецепторів.

Додатково до клінічних досліджень, проведених для підтвердження терапевтичних показань, ще одне дослідження пацієнтів з тяжким ступенем АГ (середнє значення ± стандартне відхилення (с.в.) діастолічного АТ крові становить 114,5±3,7 мм рт. ст.) показало, що АТ нормалізувався у 40% з 25 пацієнтів при прийомі лерканідипіну гідрохлориду в дозі, що становить 20 мг 1 раз на добу, і у 56% з 25 пацієнтів при прийомі 2 рази на добу по 10 мг препарату. Є інформація, що у клінічному дослідженні при порівнянні з плацебо у пацієнтів із систолічною АГ лерканідипін ефективно знижував АТ з середнього початкового значення 172,6±5,6 до 140,2±8,7 мм рт. ст.

Клінічні дослідження в педіатричній популяції не проводили.

Фармакокінетика.

Абсорбція. Лерканідипін повністю всмоктується після перорального застосування в дозі 10–20 мг, C max у плазмі крові 3,30 нг/мл ± 2,09 середнє відхилення (с.в.) та 7,66 нг/мл ± 5,90 с.в. відповідно реєструють приблизно через 1,5–3 год.

Два енантіомери лерканідипіну демонструють подібний профіль рівнів у плазмі крові: час досягнення C max у плазмі крові (T max ) такий самий, C max та AUC у середньому в 1,2 раза вищі для S-енантіомера, і Т ½ двох енантіомерів по суті однаковий. Взаємоперетворення енантіомерів in vivo не відмічали.

Внаслідок високого метаболізму при первинному проходженні через печінку абсолютна біодоступність лерканідипіну, прийнятого пацієнтом перорально після їди, становить близько 10%, хоча вона знижувалася до 1/ 3 цього значення, якщо препарат застосовували натще. Якщо препарат приймати не пізніше ніж через 2 год після прийому дуже жирної їжі, його біодоступність підвищується в 4 рази. Тому лерканідипін слід приймати до прийому їжі.

Розподіл. Розподіл з плазми крові у тканини та органи є швидким та обширним. Ступінь зв’язування лерканідипіну з білками сироватки крові перевищує 98%. Оскільки рівень білка у плазмі крові знижений у пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок та печінки, вільна фракція препарату може збільшуватися.

Біотрансформація. Лерканідипін екстенсивно метаболізується ізоферментом CYP 3А4, незмінений препарат у сечі чи калі не виявляється. Він перетворюється переважно на неактивні метаболіти, близько 50% прийнятої дози виводиться із сечею.

Експерименти in vitro з людськими мікросомами печінки свідчать, що лерканідипін дещо пригнічує CYP 3A4 та CYP 2D6 при концентраціях, відповідно у 160 і 40 разів вищих, ніж його C max у плазмі крові, які досягаються після прийому дози 20 мг. Крім цього, дослідження лікарської взаємодії у людей продемонстрували, що лерканідипін у плазмі крові не змінює рівень мідазоламу, типового субстрату CYP 3A4, або метопрололу, типового субстрату CYP 2D6; таким чином, при застосуванні лерканідипіну у терапевтичних дозах не очікується біотрансформації препаратів, що метаболізуються CYP 3A4 або CYP 2D6.

Виведення. Елімінація відбувається в основному шляхом біотрансформації. Середній термінальний Т ½ становить 8–10 год, а терапевтична дія триває 24 год внаслідок високого ступеня зв’язування лерканідипіну з ліпідами клітинних мембран. При повторному застосуванні кумуляції не виявлено.

Лінійність/нелінійність. При пероральному застосуванні лерканідипіну його концентрація у плазмі крові не є прямо пропорційною до прийнятої дози (нелінійна кінетика). Після прийому 10 мг, 20 мг і 40 мг C max у плазмі крові, які відмічалися, мали співвідношення 1:3:8, а AUC — співвідношення 1:4:18, що вказує на поступове насичення метаболізму при першому проходженні. Таким чином, біодоступність лерканідипіну зростає з підвищенням дози.

Додаткова інформація щодо окремих груп пацієнтів. Показано, що фармакокінетика лерканідипіну у пацієнтів літнього віку та у пацієнтів з дисфункцією нирок або печінки слабкого або середнього ступеня тяжкості схожа на таку, що виявлена в загальній групі пацієнтів. У хворих із тяжким ступенем дисфункції нирок або у діалізозалежних пацієнтів концентрація лікарського засобу була вищою (близько 70%). У хворих із середнім або тяжким ступенем порушення функції печінки системна біодоступність лерканідипіну, імовірно, збільшується, оскільки він метаболізується головним чином у печінці.