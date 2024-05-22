Бажана — це комбінація ліофілізованих дріжджів (Saccharomyces boulardii), 2 пробіотичні штами та пребіотика, які допомагають відновити баланс мікрофлори кишечника та нормальну перистальтику.

Це комплекс корисної мікрофлори, що сприяє:

– загальному зміцненню організму та підвищенню імунітету;

– нормалізації функціонування ШКТ та відновленню балансу мікрофлори кишечника;

– покращенню травлення та засвоєння їжі;

– знижує прояви алергії;

– допомагає відновленню та стабілізації мікрофлори кишечника під час лікування антибіотиками.

Пробіотики — це живі мікроорганізми, які чинять сприятливу дію у разі порушень шлунково–кишкової флори. Вони підтримують функції ШКТ та сприяють нормальній перистальтиці.

Saccharomyces boulardii — це вид пробіотику (ліофілізовані дріжджі), який чинить пряму антимікробну дію, виводячи патогенні мікроорганізми з кишечника і тим самим дозволяючи власним біфідо– та лактобактеріям розмножуватися. Зменшує вироблення токсинів і прискорює їх виведення. Підвищує рівень імунного захисту в кишечнику, стимулюючи вироблення секреторного імуноглобуліну А (IgA), що особливо важливо при вірусних інфекціях. Виробляє фактор, який блокує активність і захищає від токсинів, що виробляються кишковою паличкою - бактерією, яка викликає діарею у подорожуючих.

Lactobacillus acidophilus — це різновид бактерії з сімейства Lactobacillaceae, яка входить до складу нормальної мікрофлори товстої кишки людини. Вона бере участь у процесах підтримання мікрофлори кишечника в здоровому та збалансованому стані, також підтримуючи процеси засвоєння їжі та мінералів. Ця молочнокисла бактерія виробляє антитіла проти патогенних мікроорганізмів; бере участь у синтезі різних ферментів, мінералів та вітамінів; застосовується при лікуванні захворювань, пов’язаних з дисбактеріозом (порушений баланс мікрофлори кишечника).

Lactobacillus rhamnosus належить до роду Lactobacillus — різновид бактерій, що продукують фермент лактазу. Цей фермент розщеплює лактозу, яка міститься в молоці, до молочної кислоти. Це найбільш клінічно вивчений пробіотичний штам, що має безліч сприятливих впливів на організм людини: захищає ШКТ, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин, підтримує травлення та захисний бар’єр людського організму, сприяє розмноженню корисних бактерій.

Інулін — пребіотик, неперетравлюваний поживний інгредієнт /клітковина/, сприятливий ефект якого полягає у стимулюванні росту та розвитку корисних кишкових бактерій. Таким чином він підтримує та підсилює дію пробіотиків. Інулін сприяє зменшенню частоти та тривалості діареї, підвищує почуття ситості та допомагає підтримувати нормальну масу тіла.