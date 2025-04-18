Харків (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бажана капсули №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бажана капсули №10
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
701,57
Економія при броні: -82,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
453,36
Економія при броні: -123,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бажана порошок саше №10
Софарма
Бажана капсули №10
Софарма
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бажана капсули №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Бажана капсули №30
Софарма