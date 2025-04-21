Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
684,73
Економія при броні: -224,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Бажана капсули №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бажана капсули №30
Софарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бажана капсули №30
Софарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
676,70
Економія при броні: -121,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бажана капсули №10
Софарма
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
676,86
Економія при броні: -216,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бажана капсули №30
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бажана капсули №30
Софарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
231,77
Економія при броні: -46,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бажана капсули №30
Софарма
682,06
Економія при броні: -162,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
678,55
Економія при броні: -159,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бажана капсули №30
Софарма
679,53
Економія при броні: -188,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бажана капсули №10
Софарма
300,00 грн
Бажана порошок саше №10
Софарма
300,90 грн
Бажана капсули №30
Софарма
670,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Бажана капсули №30
Софарма