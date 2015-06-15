Біотин (вітамін Н, вітамін В7) відноситься до водорозчинних вітамінів групи В. В організмі біотин приймає активну участь у жировому, білковому і вуглеводному обмінах та є одним з елементів, необхідних для нормального росту і розвитку клітин організму.

Взаємодіючи з інсуліном, вітамін В7 нормалізує рівень цукру в крові, що особливо важливо при цукровому діабеті. Біотин необхідний для нормального функціонування нервової системи, клітини якої потребують глюкози. Разом з фолієвої, пантотенової кислотою, а також кобаламіном (іншими вітамінами групи В) покращує роботу нервової системи організму. При його недостатності з’являється дратівливість, нервозність, швидка стомлюваність, безсоння. Біотин відноситься до вітамінів «краси». Будучи джерелом сірки в організмі, вітамін біотин надає позитивний вплив на стан волосся, шкіри та нігтів — запобігає їх ламкості, сприяє поліпшенню росту волосся і нігтів, попереджає їх розшарування, гальмує випадіння волосся, нормалізує діяльність сальних залоз.