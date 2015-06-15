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Біотин (Biotin) (492016) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біотин (Biotin)
Ціна в місті Київ
від 202,79 грн
Без рецепта
30 шт від 202,79 грн 100 шт, 300 мкг від 377,60 грн 60 шт, 420 мг від 167,52 грн 60 шт, 0,25 г від 72,23 грн 30 шт, 0,25 г від 48,59 грн 30 шт, 5 мг від 108,50 грн 120 шт, 10000 мкг від 767,21 грн 60 шт, 5000 мкг від 311,34 грн 120 шт, 5000 мкг від 514,12 грн 100 шт, 1000 мкг від 604,40 грн 30 шт від 410,30 грн 100 шт, 5000 мкг від 352,80 грн 30 шт, 5 мг від 108,64 грн 100 шт, 1000 мкг від 323,80 грн 100 шт від 680,20 грн 110 шт від 449,35 грн 30 шт, 2,5 мг від 86,90 грн 30 шт, 2,5 мг від 78,90 грн 100 шт від 803,00 грн 60 шт Немає в наявності 50 шт, 5 мг Немає в наявності 30 шт, 0,25 г Немає в наявності
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Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин 15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся

Біотин інструкція із застосування

Показання до застосування

Додаткове джерело біотину. Сприяє нормалізації функціонування нервової системи і шлунково-кишкового тракту, обмінних процесів в організмі, покращенню стану волосся, шкіри та нігтів.

Склад

Біотин — 150,0 мкг, допоміжні речовини.

Опис діючих речовин

Біотин (вітамін Н, вітамін В7) відноситься до водорозчинних вітамінів групи В. В організмі біотин приймає активну участь у жировому, білковому і вуглеводному обмінах та є одним з елементів, необхідних для нормального росту і розвитку клітин організму.

Взаємодіючи з інсуліном, вітамін В7 нормалізує рівень цукру в крові, що особливо важливо при цукровому діабеті. Біотин необхідний для нормального функціонування нервової системи, клітини якої потребують глюкози. Разом з фолієвої, пантотенової кислотою, а також кобаламіном (іншими вітамінами групи В) покращує роботу нервової системи організму. При його недостатності з’являється дратівливість, нервозність, швидка стомлюваність, безсоння. Біотин відноситься до вітамінів «краси». Будучи джерелом сірки в організмі, вітамін біотин надає позитивний вплив на стан волосся, шкіри та нігтів — запобігає їх ламкості, сприяє поліпшенню росту волосся і нігтів, попереджає їх розшарування, гальмує випадіння волосся, нормалізує діяльність сальних залоз.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 таблетці на день під час прийму їжі, запивати водою. Курс прийому — один місяць. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, жінки в період лактації, діти до 12 років.

Форма випуску

Таблетки по 250 мг № 30 і № 60.

Термін придатності

36 місяців.

Now Foods Біотин 5000 мкг
Now Foods Біотин 5000 мкг капсули, №30
від 202,79 грн
В наявності в 821 аптеці
Ціни в аптеках
Now Foods Біотин 5000 мкг
Now Foods Біотин 5000 мкг капсули, №30
від 202,79 грн
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