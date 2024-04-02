БІОТИН (BIOTINUM)

M m = 244,3 Да. Точка плавления — 232,5. log P (октанол-вода) = 0,390.

Кристаллическое вещество, хорошо растворяется в различных р-рах щелочей, плохо — в воде и этаноле, не растворяется в этиловом спирте и хлороформе. Не разлагается при нагревании в р-рах кислот и оснований. Легко окисляется до сульфоксида и сульфона.