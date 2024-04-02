БІОТИН (BIOTINUM) Діюча речовина
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Mm = 244,3 Да. Точка плавления — 232,5. log P (октанол-вода) = 0,390.
Кристаллическое вещество, хорошо растворяется в различных р-рах щелочей, плохо — в воде и этаноле, не растворяется в этиловом спирте и хлороформе. Не разлагается при нагревании в р-рах кислот и оснований. Легко окисляется до сульфоксида и сульфона.
Кристаллическое вещество, хорошо растворяется в различных р-рах щелочей, плохо — в воде и этаноле, не растворяется в этиловом спирте и хлороформе. Не разлагается при нагревании в р-рах кислот и оснований. Легко окисляется до сульфоксида и сульфона.
CAS №: 58-85-5 C10H16N2O3S
USPDDN: биотин; CTFA: коэнзим R, витамин H; HSDB, RTECS: витамин B7.