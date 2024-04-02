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Активні речовини — “Б”БІОТИН (BIOTINUM)

БІОТИН (BIOTINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Волвіт® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 30; Гледфарм
Волвіт® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, № 30 Гледфарм
В 1130 аптеках
від 207,42 грн
Ціни в аптеках
Біотин-КВ таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Біотин-КВ Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 930 аптеках
від 144,50 грн
Ціни в аптеках
Біотебал таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Польфарма
Біотебал Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 778 аптеках
від 196,50 грн
Ціни в аптеках
Біотин-КВ таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Біотин-КВ Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 681 аптеці
від 229,23 грн
Ціни в аптеках
Деакура® таблетки, 5 мг, флакон, № 50; Мібе Україна
Деакура® Таблетки, 5 мг, флакон, № 50 Мібе Україна
В 573 аптеках
від 295,80 грн
Ціни в аптеках
Натубіотин таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Alpen Pharma AG
Натубіотин Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Alpen Pharma AG
В 520 аптеках
від 337,93 грн
Ціни в аптеках
Біотебал таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Польфарма
Біотебал Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Польфарма
В 371 аптеці
від 344,81 грн
Ціни в аптеках
Натубіотин таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Alpen Pharma AG
Натубіотин Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Alpen Pharma AG
В 90 аптеках
від 627,36 грн
Ціни в аптеках
Медобіотин® таблетки, 2,5 мг, № 60; Мібе Україна
Медобіотин® Таблетки, 2,5 мг, № 60 Мібе Україна
В 84 аптеках
від 247,00 грн
Ціни в аптеках
Натубіотин таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Alpen Pharma AG
Натубіотин Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Alpen Pharma AG
В 23 аптеках
від 650,77 грн
Ціни в аптеках
Mm = 244,3 Да. Точка плавления — 232,5. log P (октанол-вода) = 0,390.
Кристаллическое вещество, хорошо растворяется в различных р-рах щелочей, плохо — в воде и этаноле, не растворяется в этиловом спирте и хлороформе. Не разлагается при нагревании в р-рах кислот и оснований. Легко окисляется до сульфоксида и сульфона.
БІОТИН (BIOTINUM)
CAS №: 58-85-5 C10H16N2O3S
USPDDN: биотин; CTFA: коэнзим R, витамин H; HSDB, RTECS: витамин B7.