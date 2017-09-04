Гіноксин (Ginoxin) (470414) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гіноксин інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Гіноксин — протигрибковий засіб широкого спектра дії.
Препарат виявляє високу фунгістатичну і фунгіцидну активність відносно дерматофітів (усі види Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), Candida albicans та інших грибкових інфекцій шкірних покривів та слизових оболонок. Препарат інгібує кислотну протеїназу Candida albicans.
Препарат чинить антибактеріальну дію відносно грампозитивних мікроорганізмів.
Припускають, що механізм дії фентиконазолу нітрату полягає у інгібуванні окиснення ензимів накопиченим пероксидом та у некрозі грибкових клітин, що виявляється у безпосередній дії на мембрани.
Гіноксин також виявляє активність відносно Trichomonas vaginalis in vivo та in vitro.
Фармакокінетика. Фармакокінетичні дослідження виявили незначну абсорбцію через шкіру у тварин та людей.
Незначна кількість фентиконазолу нітрату абсорбувалася через слизову оболонку вагіни у жінок.
У ході доклінічних досліджень Гіноксин не виявив мутагенного потенціалу, не сприяв підвищенню чутливості, фототоксичності та фотоалергії.
Досліди на тваринах не виявили впливу фентиконазолу нітрату на функції чоловічих чи жіночих статевих залоз та на перші фази репродукції.
Показання Гіноксин
- генітальний кандидоз (молочниця), вульвовагініти, кольпіти, змішані інфекції слизових оболонок статевих шляхів;
- вагінальний трихомоніаз та змішані вагінальні інфекції, викликані Trichomonas vaginalis та Candida albicans.
Застосування Гіноксин
застосовувати інтравагінально.
1 капсулу вводити глибоко у вагіну в положенні лежачи увечері перед сном.
Лікування інфекцій, викликаних Trichomonas vaginalis, та змішаних інфекцій (Trichomonas + Candida): застосовувати 1 капсулу 1000 мг. При необхідності провести повторне застосування через 24 год.
Лікування інфекцій, викликаних Candida albicans: 1 капсулу 1000 мг застосовувати однократно ввечері. Якщо симптоми зберігаються, повторне застосування капсули 1000 мг проводити через 3 дні.
Діти. Препарат не застосовувати дітям.
Протипоказання
підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.
Гіноксин, капсули вагінальні м’які по 1000 мг, містить соєвий лецитин. Якщо у Вас є алергія на арахіс або сою — не застосовуйте цей лікарський засіб.
Побічна дія
при застосуванні відповідно до рекомендацій Гіноксин практично не всмоктується, тому системні небажані реакції не очікуються. Після застосування може виникнути помірне тимчасове відчуття печіння. Тривале місцеве застосування препарату може викликати підвищену чутливість.
В таблиці нижче вказані побічні реакції, про які повідомлялося під час клінічних досліджень або у період післяреєстраційного застосування препарату, відповідно до класифікації органів та систем MedDRA та частоти виникнення: дуже часті (≥1/10); часті (від≥ 1/100 до <1/10); нечасті (від ≥1/1000 до <1/100); поодинокі (від ≥1/10 000 до <1/1000); рідкісні (<1/10 000) та частота невідома (у випадках, коли частоту реакції не можна розрахувати за наявними даними).
|Орган або система
|Частота виникнення
|Побічні реакції
|З боку репродуктивної системи і молочних залоз
|Рідкісні
|Печіння слизової оболонки піхви
|З боку шкіри та підшкірної клітковини
|Рідкісні
|Почервоніння, свербіж, висипання
Особливості застосування
деякі допоміжні речовини капсул вагінальних м’яких (парагідроксибензоати) можуть викликати алергічні реакції (можливо, відкладені).
У разі виникнення місцевої підвищеної чутливості або алергічної реакції лікування слід припинити.
Пацієнту слід проконсультуватися з лікарем, якщо:
– прояви симптомів не зменшилися протягом одного тижня;
– симптоми виникли повторно (більш ніж 2 інфекції протягом останніх 6 міс);
– в минулому перенесені захворювання, що передаються статевим шляхом, або у разі інфікування партнера захворюваннями, що передаються статевим шляхом;
– вік пацієнта до 16 років та понад 60 років;
– відома гіперчутливість до імідазолів або інших вагінальних протигрибкових препаратів;
– наявна будь-яка аномальна або нерегулярна вагінальна кровотеча;
– наявні будь-які вагінальні виділення з кров’яними включеннями;
– наявні будь-які вульвовагінальні болі, виразки або пухирці;
– наявний будь-який біль у нижній частині живота, який може бути асоційований з захворюванням, що лікується, або біль при сечовипусканні;
– спостерігаються будь-які побічні ефекти, такі як еритема, свербіж або висип, які можуть бути асоційовані з лікуванням.
Капсули вагінальні м’які не слід використовувати в поєднанні з бар’єрними контрацептивами. Якщо статевий партнер також інфікований, показане відповідне лікування.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Не слід застосовувати препарат у період вагітності або годування грудьми, оскільки відсутні дані досліджень щодо застосування препарату цим групам пацієнтів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
жировмісні речовини, що входять до складу капсул вагінальних м’яких, можуть пошкодити контрацептиви з латексу.
Пацієнтам рекомендується використовувати альтернативні методи контрацепції/вживати запобіжних заходів при застосуванні цього лікарського засобу.
Передозування
повідомлень про передозування препарату не надходило. Гіноксин призначений для місцевого застосування, а не для перорального застосування. У разі випадкового перорального застосування препарату може виникнути біль у животі та блювання.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 ºС. Зберігати у недоступному для дітей місці.