деякі допоміжні речовини капсул вагінальних м’яких (парагідроксибензоати) можуть викликати алергічні реакції (можливо, відкладені).

У разі виникнення місцевої підвищеної чутливості або алергічної реакції лікування слід припинити.

Пацієнту слід проконсультуватися з лікарем, якщо:

– прояви симптомів не зменшилися протягом одного тижня;

– симптоми виникли повторно (більш ніж 2 інфекції протягом останніх 6 міс);

– в минулому перенесені захворювання, що передаються статевим шляхом, або у разі інфікування партнера захворюваннями, що передаються статевим шляхом;

– вік пацієнта до 16 років та понад 60 років;

– відома гіперчутливість до імідазолів або інших вагінальних протигрибкових препаратів;

– наявна будь-яка аномальна або нерегулярна вагінальна кровотеча;

– наявні будь-які вагінальні виділення з кров’яними включеннями;

– наявні будь-які вульвовагінальні болі, виразки або пухирці;

– наявний будь-який біль у нижній частині живота, який може бути асоційований з захворюванням, що лікується, або біль при сечовипусканні;

– спостерігаються будь-які побічні ефекти, такі як еритема, свербіж або висип, які можуть бути асоційовані з лікуванням.

Капсули вагінальні м’які не слід використовувати в поєднанні з бар’єрними контрацептивами. Якщо статевий партнер також інфікований, показане відповідне лікування.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Не слід застосовувати препарат у період вагітності або годування грудьми, оскільки відсутні дані досліджень щодо застосування препарату цим групам пацієнтів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.