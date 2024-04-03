ФЕНТИКОНАЗОЛ (FENTICONAZOLUM) Діюча речовина
протигрибковий засіб широкого спектра дії, препарат має високу фунгістатичну та фунгіцидну активність відносно дерматофітів (усі види Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), Candida albicans та до інших грибкових інфекцій шкірних покривів та слизових оболонок, інгібує кислотну протеїназу Candida albicans, чинить антибактеріальну дію відносно грамопозитивних мікроорганізмів, механізм дії полягає у інгібуванні окислення ензимів накопиченим пероксидом та некрозі грибкових клітин, що виявляється у безпосередній дії на мембрани, також виявляє активність по відношенню до Trichomonas vaginalis in vivo та in vitro.
генітальний кандидоз (молочниця), вульвовагініти, кольпіти, змішані інфекції слизових оболонок статевих шляхів; вагінальний трихомоніаз та змішані вагінальні інфекції викликані Trichomonas vaginalis та Candida albicans.
застосовують інтравагінально, капс. вагінальні м’які по 200 мг 1 капс. вводять глибоко у вагіну у положенні лежачи увечері перед сном, курс лікування - 3 дні або як рекомендовано лікарем; капс. вагінальні м’які по 600 мг 1 капс. вводять глибоко у вагіну у положенні лежачи увечері перед сном, якщо симптоми зберігаються, то можна застосувати ще 1 капс. через три дні; крем застосовується інтравагінально, глибоко у піхву вводять вміст одного аплікатора, приблизно 5 г, застосовують перед сном за допомогою чистого багаторазового аплікатора, при необхідності додатково застосовують зранку; щоб уникнути повторного інфікування, рекомендується одночасно проводити місцеве лікування партнера шляхом нанесення крему на голівку статевого члена та крайньої плоті; лікування інфекцій, викликаних Trichomonas vaginalis, та змішаних інфекцій (Trichomonas + Candida): застосовують 1 капс. 1000 мг, за необхідності проводять повторне застосування через 24 год; лікування інфекцій, викликаних Candida albicans: 1 капс. 1000 мг застосовують однократно ввечері, у випадку, якщо симптоми зберігаються, повторне застосування капс. 1000 мг проводять через 3 дні.
підвищена чутливість до компонентів препарату.
реакції почервоніння або відчуття печіння.