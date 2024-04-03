застосовують інтравагінально, капс. вагінальні м’які по 200 мг 1 капс. вводять глибоко у вагіну у положенні лежачи увечері перед сном, курс лікування - 3 дні або як рекомендовано лікарем; капс. вагінальні м’які по 600 мг 1 капс. вводять глибоко у вагіну у положенні лежачи увечері перед сном, якщо симптоми зберігаються, то можна застосувати ще 1 капс. через три дні; крем застосовується інтравагінально, глибоко у піхву вводять вміст одного аплікатора, приблизно 5 г, застосовують перед сном за допомогою чистого багаторазового аплікатора, при необхідності додатково застосовують зранку; щоб уникнути повторного інфікування, рекомендується одночасно проводити місцеве лікування партнера шляхом нанесення крему на голівку статевого члена та крайньої плоті; лікування інфекцій, викликаних Trichomonas vaginalis, та змішаних інфекцій (Trichomonas + Candida): застосовують 1 капс. 1000 мг, за необхідності проводять повторне застосування через 24 год; лікування інфекцій, викликаних Candida albicans: 1 капс. 1000 мг застосовують однократно ввечері, у випадку, якщо симптоми зберігаються, повторне застосування капс. 1000 мг проводять через 3 дні.