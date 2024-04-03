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Активні речовини — “Ф”ФЕНТИКОНАЗОЛ (FENTICONAZOLUM)

ФЕНТИКОНАЗОЛ (FENTICONAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Ломексин® капсули вагінальні м'які, 600 мг, блістер, № 1; Recordati Ireland Ltd
Ломексин® Капсули вагінальні м'які, 600 мг, блістер, № 1 Recordati Ireland Ltd
В 714 аптеках
від 248,24 грн
Ціни в аптеках
Ломексин® капсули вагінальні м'які, 200 мг, блістер, № 3; Recordati Ireland Ltd
Ломексин® Капсули вагінальні м'які, 200 мг, блістер, № 3 Recordati Ireland Ltd
В 487 аптеках
від 247,59 грн
Ціни в аптеках
Гіноксин капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 1; Recordati Ireland Ltd
Гіноксин Капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 1 Recordati Ireland Ltd
В 487 аптеках
від 275,48 грн
Ціни в аптеках
Гіноксин капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 2; Recordati Ireland Ltd
Гіноксин Капсули вагінальні м'які, 1000 мг, блістер, № 2 Recordati Ireland Ltd
В 428 аптеках
від 389,57 грн
Ціни в аптеках
Ломексин® крем, 2 %, туба, 30 г, № 1; Recordati Ireland Ltd
Ломексин® Крем, 2 %, туба, 30 г, № 1 Recordati Ireland Ltd
В 320 аптеках
від 254,23 грн
Ціни в аптеках
Ломексин® крем піхвовий, 2 %, туба, 78 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1; Recordati Ireland Ltd
Ломексин® Крем піхвовий, 2 %, туба, 78 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Recordati Ireland Ltd
В 219 аптеках
від 358,85 грн
Ціни в аптеках

протигрибковий засіб широкого спектра дії, препарат має високу фунгістатичну та фунгіцидну активність відносно дерматофітів (усі види Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton), Candida albicans та до інших грибкових інфекцій шкірних покривів та слизових оболонок, інгібує кислотну протеїназу Candida albicans, чинить антибактеріальну дію відносно грамопозитивних мікроорганізмів, механізм дії полягає у інгібуванні окислення ензимів накопиченим пероксидом та некрозі грибкових клітин, що виявляється у безпосередній дії на мембрани, також виявляє активність по відношенню до Trichomonas vaginalis in vivo та in vitro.

генітальний кандидоз (молочниця), вульвовагініти, кольпіти, змішані інфекції слизових оболонок статевих шляхів; вагінальний трихомоніаз та змішані вагінальні інфекції викликані Trichomonas vaginalis та Candida albicans.

застосовують інтравагінально, капс. вагінальні м’які по 200 мг 1 капс. вводять глибоко у вагіну у положенні лежачи увечері перед сном, курс лікування - 3 дні або як рекомендовано лікарем; капс. вагінальні м’які по 600 мг 1 капс. вводять глибоко у вагіну у положенні лежачи увечері перед сном, якщо симптоми зберігаються, то можна застосувати ще 1 капс. через три дні; крем застосовується інтравагінально, глибоко у піхву вводять вміст одного аплікатора, приблизно 5 г, застосовують перед сном за допомогою чистого багаторазового аплікатора, при необхідності додатково застосовують зранку; щоб уникнути повторного інфікування, рекомендується одночасно проводити місцеве лікування партнера шляхом нанесення крему на голівку статевого члена та крайньої плоті; лікування інфекцій, викликаних Trichomonas vaginalis, та змішаних інфекцій (Trichomonas + Candida): застосовують 1 капс. 1000 мг, за необхідності проводять повторне застосування через 24 год; лікування інфекцій, викликаних Candida albicans: 1 капс. 1000 мг застосовують однократно ввечері, у випадку, якщо симптоми зберігаються, повторне застосування капс. 1000 мг проводять через 3 дні.

підвищена чутливість до компонентів препарату.

реакції почервоніння або відчуття печіння.