фармакодинаміка. Цефдинір є цефалоспорином ІІІ покоління з широким спектром активності щодо кишкових грамнегативних бактерій. Цефдинір стабільний за наявності деяких, але не всіх ферментів β-лактамази. Як наслідок, багато організмів, стійких до пеніцилінів і деяких цефалоспоринів, сприйнятливі до цефдиніру. Цефалоспорини діють так само, як і пеніциліни: вони перешкоджають синтезу пептидоглікану бактеріальної стінки шляхом інгібування кінцевої транспептидації, необхідної для перехресних зв’язків. Цей ефект є бактерицидним.

Механізм дії . Цефдинір є β-лактамним антибіотиком, подібним до пеніцилінів, переважно бактерицидним. Цефдинір пригнічує третю і заключну стадію синтезу клітинної стінки бактерій, переважно зв’язуючись з пеніцилінзв’язувальними білками (ПЗБ), які розташовані всередині бактеріальної клітинної стінки. ПЗБ відповідають за кілька етапів синтезу клітинної стінки. Таким чином, внутрішня активність цефдиніру, як і інших цефалоспоринів і пеніцилінів, проти конкретного організму залежить від їх здатності отримувати доступ і зв’язуватися з необхідними ПЗБ. Як і всі β-лактамні антибіотики, здатність цефдиніру втручатися у ПЗБ-опосередкований синтез клітинної стінки у кінцевому підсумку призводить до лізису клітин. Лізис опосередковується аутолітичними ферментами бактеріальних клітинних стінок (тобто аутолізинами).

Механізм резистентності . Резистентність до цефдиніру відбувається у першу чергу через гідроліз деяких β-лактамаз, зміну ПЗБ і зниження проникності. Цефдинір неактивний щодо більшості штамів Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., стійких до пеніциліну стрептококів і стійких до метициліну стафілококів. Негативні β-лактамази, стійкі до ампіциліну (BLNAR) штами H. influenzae, зазвичай нечутливі до цефдиніру.

Тест на антимікробну чутливість цефдиніру



Мікроорганізмиa МІК, мкг/мл Зона Діаметр, мм S I R S I R Haemophilus influenzae ≤1 -- -- ≥20 -- -- Haemophilus parainfluenzae ≤1 -- -- ≥20 -- -- Moraxella catarrhalis ≤0,5 2 ≥4 ≥20 17 до 19 ≤16 Streptococcus pneumoniaeb ≤0,5 1 ≥2 -- -- -- Streptococcus pyogenes ≤1 2 ≥4 ≥20 17 до 19 ≤16