фармакодинаміка. Цефдинір - напівсинтетичний цефалоспориновий антибіотик широкого спектра дії ІІІ покоління для прийому внутрішньо. Як і інші антибіотики групи цефалоспоринів, цефдинір чинить бактерицидну дію щодо чутливих мікроорганізмів завдяки пригніченню синтезу пептидоглікану клітинної стінки бактерій шляхом порушення кінцевого етапу трансамінування, необхідного для утворення поперечних зв’язків. Цефдинір стійкий до дії багатьох, але не всіх, β-лактамаз, що продукуються грампозитивними і грамнегативними бактеріями. Завдяки цьому більшість мікроорганізмів, резистентних до пеніцилінів і деяких цефалоспоринів, чутливі до цефдиніру.

Спектр дії цефдиніру : Аеробні грампозитивні мікроорганізми : Staphylococcus aureus (включно зі штамами, які продукують β-лактамази), Staphylococcus pneumonia (тільки штами, чутливі до пеніциліну), Staphylococcus pyogenes. Аеробні грамнегативні мікроорганізми : Haemophilus influenza (включаючи штами, що продукують β-лактамази), Haemophilus parainfluenza (включаючи штами, що продукують β-лактамази), Moraxella catarrhalis (включаючи штами, що продукують β-лактамази).

Нижченаведені дані були отримані in vitro, але їхня клінічна значущість невідома.

МПК цефдиніру in vitro — 1 мкг/мл або менше щодо (≥90%) штамів таких мікроорганізмів:

– аеробні грампозитивні мікроорганізми: Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus групи viridans.

– аеробні грамнегативні мікроорганізми: Citrobacter diversus, Escherichia coli, Klebsiela pneumonia, Proteus mirabilis.

Цефдинір неактивний щодо штамів: Pseudomonas, Enterobacter, Enterococcus і метицилін-резистентних штамів стафілококів.

Канцерогенний потенціал цефдиніру не вивчався.

Цефдинір не виявляв мутагенних властивостей у тестах.

Цефдинір не продемонстрував негативного впливу на репродуктивну функцію щурів чоловічої та жіночої статі при призначенні у дозах до 1000 мг/кг/добу перорально (що у 70 разів перевищують рекомендовані максимальні терапевтичні дози, виходячи з розрахунку мг/кг/добу, в 11 разів, виходячи з розрахунку мг/м2/добу).

Фармакокінетика

Біодоступність . Час досягнення C max цефдиніру при прийомі внутрішньо у формі капсул або суспензії становить від 2 до 4 год після прийому. Плазмова концентрація цефдиніру підвищується зі збільшенням дози, однак підвищення стає менш пропорційним в інтервалі доз від 300 мг (7 мг/кг) до 600 мг (14 мг/кг).

Цефдинір може прийматися незалежно від прийому їжі.

Розподіл . Середній Vd цефдиніру у дорослих пацієнтів становить 0.35 л/кг (±0.29); у дітей від 6 міс до 12 років, середній Vd становить 0.67 л/кг (±0.38). Ступінь зв’язування цефдиніру з білками плазми крові становить 60-70% у дорослих і дітей; ступінь зв’язування не залежить від концентрації цефдиніру. Препарат добре розподіляється в рідині шкірних пухирів, у тканині мигдаликів, пазухах носа, середньому вусі, легенях. Даних про проникнення цефдиніру в СМР немає.

Метаболізм та екскреція . Цефдинір не піддається істотному метаболізму. Елімінується цефдинір переважно нирками, середній T ½ з плазми крові — 1.7 (±0.6) год. У здорових добровольців без порушень функції нирок нирковий кліренс становить 2,0 (±1.0) мл/хв/кг. Кліренс цефдиніру знижується у пацієнтів із порушенням функції нирок.

Оскільки ниркова екскреція є основним шляхом елімінації, дозування препарату повинне бути відповідним чином зменшене у пацієнтів із вираженими порушеннями функції нирок або у пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі.