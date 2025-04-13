фармакодинаміка. Азеластину гідрохлорид є антагоністом Н 1 -рецепторів та, як наслідок, є антиалергічною речовиною з відносно тривалим Т ½ (≈ 20 год).

Крім того, дані досліджень вказують на пригнічення бронхіального спазму, що спричиняється лейкотрієнами та інгібіторами тромбоцитоактивуючого фактора.

Азеластину гідрохлорид також здатен пригнічувати запалення у дихальних шляхах, спричинене реакціями гіперчутливості.

Фармакокінетика. Азеластину гідрохлорид швидко й майже повністю абсорбується після перорального застосування і розподіляється в основному у периферичних органах, насамперед у легенях, шкірі, м’язах, печінці та нирках, і лише незначною мірою — в головному мозку. Була продемонстрована дозозалежна лінійна кінетика. Близько 75% азеластину гідрохлориду та його метаболітів виводиться з калом і приблизно 25% — нирками. Найбільш важливими метаболічними шляхами є гідроксилювання кільця, N-деметилювання та окисне відкриття азепінового кільця.

У хворих на алергічний риніт стійка середня концентрація азеластину гідрохлориду в плазмі крові, що спостерігалася через 2 год після застосування загальної добової дози 0,56 мг азеластину гідрохлориду (1 впорскування у кожну ніздрю 2 рази на добу), становила приблизно 0,65 нг/мл, але це не призвело до клінічно значущих системних побічних ефектів.

Як наслідок дозозалежного лінійного ефекту, можна очікувати підвищення середніх плазмових рівнів при підвищенні добової дози.