Санорин-Алерго (Sanorin-Allergo)
Санорин-Алерго інструкція із застосування
Склад
Допоміжні речовини: гіпромелоза, динатрію едетат, кислота лимонна безводна, динатрію фосфату додекагідрат, натрію хлорид, вода очищена.
Азеластину гідрохлорид - 1 мг/мл
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Азеластину гідрохлорид є антагоністом Н1-рецепторів та, як наслідок, є антиалергічною речовиною з відносно тривалим Т½ (≈ 20 год).
Крім того, дані досліджень вказують на пригнічення бронхіального спазму, що спричиняється лейкотрієнами та інгібіторами тромбоцитоактивуючого фактора.
Азеластину гідрохлорид також здатен пригнічувати запалення у дихальних шляхах, спричинене реакціями гіперчутливості.
Фармакокінетика. Азеластину гідрохлорид швидко й майже повністю абсорбується після перорального застосування і розподіляється в основному у периферичних органах, насамперед у легенях, шкірі, м’язах, печінці та нирках, і лише незначною мірою — в головному мозку. Була продемонстрована дозозалежна лінійна кінетика. Близько 75% азеластину гідрохлориду та його метаболітів виводиться з калом і приблизно 25% — нирками. Найбільш важливими метаболічними шляхами є гідроксилювання кільця, N-деметилювання та окисне відкриття азепінового кільця.
У хворих на алергічний риніт стійка середня концентрація азеластину гідрохлориду в плазмі крові, що спостерігалася через 2 год після застосування загальної добової дози 0,56 мг азеластину гідрохлориду (1 впорскування у кожну ніздрю 2 рази на добу), становила приблизно 0,65 нг/мл, але це не призвело до клінічно значущих системних побічних ефектів.
Як наслідок дозозалежного лінійного ефекту, можна очікувати підвищення середніх плазмових рівнів при підвищенні добової дози.
Показання Санорин-Алерго
застосовувати для симптоматичного лікування сезонних алергічних ринітів (сінної лихоманки) та несезонних (цілорічних) алергічних ринітів.
Застосування Санорин-Алерго
для назального застосування.
Якщо не призначено інакше, спрей впорскувати по 1 дозі у кожну ніздрю 2 рази на добу вранці та ввечері (відповідає добовій дозі азеластину гідрохлориду 0,56 мг).
При застосуванні спрею голову необхідно тримати прямо.
Тривалість терапії залежить від типу, гостроти, розвитку симптомів та визначається лікарем індивідуально.
Лікарський засіб можна застосовувати для тривалої терапії.
Діти. Застосовувати у дітей віком від 6 років.
Протипоказання
підвищена чутливість до активної речовини, етилендіамінтетраоцтової кислоти чи до будь-якого іншого компонента лікарського засобу.
Побічна дія
побічні ефекти, що можуть виникнути під час прийому азеластину гідрохлориду, класифіковані за частотою таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), рідко (≥1/10 000 — <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (не можна визначити за наявними даними).
З боку імунної системи: дуже рідко — реакції гіперчутливості.
З боку нервової системи: часто — дисгевзія (у разі неправильного застосування (голова закинута назад) може виникнути гіркий присмак у роті, що може спричинити нудоту); дуже рідко — запаморочення.
З боку дихальної системи: нечасто — подразнення слизової оболонки носа після впорскування (печіння та свербіж), чхання та носова кровотеча.
З боку ШКТ: рідко — нудота.
Загальні порушення: дуже рідко — підвищена втомлюваність (відчуття втоми та виснаження), слабкість, що також можуть бути спричинені самим захворюванням.
З боку шкіри: дуже рідко — висипання, свербіж, кропив’янка.
Також повідомлялося про появу сонливості, головний біль та сухість у роті у деяких пацієнтів.
Особливості застосування
застосування у період вагітності або годування грудьми. Клінічні дані щодо застосування азеластину гідрохлориду у жінок у період вагітності або годування грудьми відсутні. У дослідженнях на тваринах високі пероральні дози азеластину призводили до загибелі ембріона, затримки розвитку та вад розвитку скелета.
Тому не рекомендується застосовувати лікарський засіб у період вагітності або годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. При застосуванні лікарського засобу у поодиноких випадках можуть виникати підвищена втомлюваність, виснаження, запаморочення або слабкість, які також можуть бути спричинені самим захворюванням. У такому разі швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами може бути знижена. До того ж вищеназвані симптоми можуть посилюватися при одночасному прийомі алкоголю та інших препаратів, що, у свою чергу, негативно впливають на швидкість реакції.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
дотепер взаємодія з іншими препаратами не виявлена.
Передозування
при інтраназальному застосуванні передозування не передбачаються. У разі передозування внаслідок випадкового перорального застосування, на підставі результатів експериментів на тваринах, очікується порушення з боку ЦНС (сонливість, запаморочення, кома, тахікардія, артеріальна гіпотензія). Лікування таких порушень має бути симптоматичним. Відомого антидоту немає.
Умови зберігання
зберігати за температури не вище 30 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.