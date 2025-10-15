Київ
Про товар
Ціни
Інші ВМП
Лавінал для довгого волосся (Lavinal for long hair)
Ціни в
Київ
від
319,30
грн
В 4 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ПП Чарлі
Медичні вироби
Інші ВМП
Форма випуску
Набір
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
16/20 від 15.04.2020
Ціни в
Київ
від
319,30
грн
В 4 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Лавінал для довгого волосся в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню