Лавінал для довгого волосся (Lavinal for long hair)
Лавінал для довгого волосся (Lavinal for long hair)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
1.0 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
2.6 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
363.2 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
368.1 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
372.8 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
390.2 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
394.2 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
397.8 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
411.0 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Вітамін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Калинівка, вул. Центральна, 36-В
418.3 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 73
431.0 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Вітамін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 12
431.7 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
432.3 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
433.0 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
434.7 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
435.4 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
435.4 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
435.7 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
435.7 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
436.4 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Показати більше
