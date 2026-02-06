Дніпро
Про товар
Ціни
Лавінал для довгого волосся (Lavinal for long hair)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
1.6 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
2.5 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
7.5 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
33.0 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
64.8 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
70.5 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
191.6 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 73
362.4 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 12
363.5 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
365.0 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
383.6 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
411,00
Економія при броні:
-91,70 грн
319,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
384.2 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
384.3 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кошиця Олександра, 10/21
384.4 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Київ, вул. Тальнівська, 3
385.6 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Броварський, 18-Д
387.0 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 31
387.9 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
390.4 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
390.8 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
391.6 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Показати більше
