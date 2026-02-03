Львів
Лавінал для довгого волосся (Lavinal for long hair)
Лавінал для довгого волосся (Lavinal for long hair)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
4.1 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
5.7 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
117.4 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
224.7 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 36-В
444.7 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 17
447.2 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
447.5 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Берковецька, 6
456.9 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Київ, пл. Гостомельська, 1
457.3 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Доброго здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
458.3 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
462.2 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
462.8 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
463.3 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
464.5 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
464.5 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
411,00
Економія при броні:
-91,70 грн
319,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
464.9 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
465.0 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Героїв Майдану, 1
465.1 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
465.8 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
465.8 км
НАБІР "ЛАВІНАЛ® ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ набір №1
ПП Чарлі
349,30
грн
Забронювати
Показати більше
