може бути рекомендована в якості дієтичної добавки як додаткове джерело вітаміну D.

Вітамін D 3 слід використовувати:

– в осінньо-зимові місяці, з вересня до квітня;

– протягом року, якщо протягом літа не було забезпечено адекватного сонячного опромінення, що дозволяє вітаміну синтезуватися в шкірі;

– протягом року для людей похилого віку (від 65 років), оскільки ефективність синтезу вітаміну D в шкірі знижується у цієї категорії осіб;

– користь вітаміну D відзначено в Міжнародному протоколі MCPS з профілактики та ведення пацієнтів з COVID-19 на всіх етапах лікування.

Вживати дорослим по 1 таблетці на добу, запивати водою.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не є лікарським засобом.