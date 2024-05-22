ДЕТРІКАЛ 2000 (DETRICAL 2000) (434250) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ДЕТРІКАЛ 2000 інструкція із застосування
Характеристика
вітамін D 2000 МО (50 мкг) допомагає підтримувати:
– здоров’я кісток;
– нормальне функціонування м’язової системи;
– нормальну роботу імунної системи.
Вітамін D — «вітамін сонця, молодості та життя».
Вітамін D стимулює утворення особливого транспортного білка в слизовій оболонці кишечнику, який транспортує кальцій і фосфор до кісткової і м’язової тканин.
За рахунок цього в крові підтримується постійний рівень кальцію і фосфору, що необхідно для формування та росту кісток, профілактики остеопорозу, переломів, рахіту і псування зубів, а також м’язових спазмів.
Також вітамін D активно впливає на формування імунітету, нервово-м’язову провідність, нормальний ріст клітин і профілактику запалень.
Дефіцит вітаміну D — дуже поширене явище на планеті. Це зумовлено обмеженим перебуванням людини на сонці, неповноцінним харчуванням, а також наявністю хронічних захворювань.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована в якості дієтичної добавки як додаткове джерело вітаміну D.
Вітамін D3 слід використовувати:
– в осінньо-зимові місяці, з вересня до квітня;
– протягом року, якщо протягом літа не було забезпечено адекватного сонячного опромінення, що дозволяє вітаміну синтезуватися в шкірі;
– протягом року для людей похилого віку (від 65 років), оскільки ефективність синтезу вітаміну D в шкірі знижується у цієї категорії осіб;
– користь вітаміну D відзначено в Міжнародному протоколі MCPS з профілактики та ведення пацієнтів з COVID-19 на всіх етапах лікування.
Вживати дорослим по 1 таблетці на добу, запивати водою.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до окремих компонентів продукту.
Умови зберігання
в недоступному для дітей місці за температури 15–25 °C.