Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинДЕТРІКАЛ 2000 (DETRICAL 2000)

ДЕТРІКАЛ 2000 (DETRICAL 2000) (434250) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
ДЕТРІКАЛ 2000 (DETRICAL 2000)
Ціна в місті Київ
від 116,63 грн
Без рецепта
60 шт, 320 мг від 116,63 грн 24 шт від 120,00 грн 24 шт від 116,63 грн
В наявності в 141 аптеці
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
320 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

ДЕТРІКАЛ 2000 інструкція із застосування

Характеристика

вітамін D 2000 МО (50 мкг) допомагає підтримувати:
– здоров’я кісток;
– нормальне функціонування м’язової системи;
– нормальну роботу імунної системи.
Вітамін D — «вітамін сонця, молодості та життя».
Вітамін D стимулює утворення особливого транспортного білка в слизовій оболонці кишечнику, який транспортує кальцій і фосфор до кісткової і м’язової тканин.
За рахунок цього в крові підтримується постійний рівень кальцію і фосфору, що необхідно для формування та росту кісток, профілактики остеопорозу, переломів, рахіту і псування зубів, а також м’язових спазмів.
Також вітамін D активно впливає на формування імунітету, нервово-м’язову провідність, нормальний ріст клітин і профілактику запалень.
Дефіцит вітаміну D — дуже поширене явище на планеті. Це зумовлено обмеженим перебуванням людини на сонці, неповноцінним харчуванням, а також наявністю хронічних захворювань.

Рекомендації з вживання

може бути рекомендована в якості дієтичної добавки як додаткове джерело вітаміну D.
Вітамін D3 слід використовувати:
– в осінньо-зимові місяці, з вересня до квітня;
– протягом року, якщо протягом літа не було забезпечено адекватного сонячного опромінення, що дозволяє вітаміну синтезуватися в шкірі;
– протягом року для людей похилого віку (від 65 років), оскільки ефективність синтезу вітаміну D в шкірі знижується у цієї категорії осіб;
– користь вітаміну D відзначено в Міжнародному протоколі MCPS з профілактики та ведення пацієнтів з COVID-19 на всіх етапах лікування.
Вживати дорослим по 1 таблетці на добу, запивати водою.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до окремих компонентів продукту.

Умови зберігання

в недоступному для дітей місці за температури 15–25 °C.

ДЕТРІКАЛ 2000
ДЕТРІКАЛ 2000 таблетки 320 мг, №60
від 116,63 грн
В наявності в 141 аптеці
Ціни в аптеках
ДЕТРІКАЛ 2000
ДЕТРІКАЛ 2000 таблетки 320 мг, №60
від 116,63 грн
Забронювати
Забронювати