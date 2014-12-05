Бандаж протигрижовий (Bandage against hernia) (427709) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 479,87 грн
Без рецепта
1 шт від 479,87 грн 1 шт від 957,36 грн 1 шт від 957,38 грн 1 шт від 1127,74 грн 1 шт від 1125,69 грн 1 шт від 587,53 грн 1 шт від 964,97 грн 1 шт від 501,60 грн 1 шт від 963,63 грн 1 шт від 884,60 грн 1 шт від 853,65 грн 1 шт від 853,70 грн 1 шт від 813,80 грн 1 шт від 650,03 грн 1 шт від 261,86 грн 1 шт від 685,00 грн 1 шт від 903,05 грн 1 шт від 903,05 грн 1 шт від 730,00 грн 1 шт від 455,00 грн 1 шт від 310,00 грн 1 шт від 237,20 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
2035, розмір 4
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби