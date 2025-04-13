Фармакодинаміка.

Поліміксин належить до групи поліпептидних антибіотиків і продукується Bacillus polymyxa. Поліміксину B сульфат чинить бактерицидну дію проти майже всіх грамнегативних бактерій, за винятком групи Proteus. Поліміксини підвищують проникність клітинної мембрани бактерій. Всі грампозитивні бактерії, гриби та грамнегативні коки, N. gonorrhoeae і N.meningitidis є резистентним до поліміксину B.

Визначення тесту чутливості на пластині: якщо використовувати метод визначення чутливості з допомогою диска за методом Кірбі — Бауера, диск з поліміксином B, 300 МО, повинен давати зону більше 11 мм при визначенні бактеріального штаму, що є резистентним до поліміксину B.

Фармакокінетика.

Поліміксину В сульфат не абсорбується з нормального травного тракту. Оскільки препарат втрачає 50% своєї активності в сироватці крові, рівень його активності в крові є низьким.

Повторні ін’єкції можуть викликати кумулятивний ефект. Рівень активності, як правило, вище у немовлят та дітей.

Лікарський засіб виводиться повільно нирками. Проникнення у тканини низьке, не проходить через кров’яно-мозковий бар’єр у цереброспінальну рідину. У терапевтичній дозі поліміксину B сульфат викликає деяку нефротоксичність з невеликим пошкодженням канальців.