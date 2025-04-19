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Полі-мікс Б (Poly-MxB)
Полі-мікс Б (Poly-MxB)
Дніпро
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
193.9 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
990,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
198.6 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
990,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
808.6 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
895,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
808.6 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
897,80
Економія при броні:
-185,90 грн
711,90
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
808.6 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
899,80
Економія при броні:
-187,90 грн
711,90
грн
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Милосердя
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
194.4 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
198.5 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
198.9 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
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