Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
899,80
Економія при броні: -187,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
897,80
Економія при броні: -185,90 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
874.4 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
883.6 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
874.4 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
874.7 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Милосердя
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
878.1 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед