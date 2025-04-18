Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
5.2 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
10.0 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Милосердя
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.5 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
872.8 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
872.8 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
897,80
Економія при броні: -185,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
872.8 км
Полі-Мікс Б ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500000 МО флакон №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
899,80
Економія при броні: -187,90 грн